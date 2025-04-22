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Одна ошибка — и весь сыр пропал: как сохранить вкус и свежесть надолго

1:49
Еда

Ты купил идеальный кусок сыра… а через пару дней он уже засох, пахнет странно или покрыт плесенью. Знакомо? Всё дело не в сыре, а в том, как ты его хранишь.

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Самая частая ошибка — оборачивать сыр в фольгу или плёнку. Это нарушает баланс влаги, блокирует доступ воздуха и буквально душит продукт. Фольга вызывает чрезмерную влажность и придаёт металлический привкус, а плёнка делает сыр липким и душным.

Как правильно хранить сыр

  • Идеальный вариант — специальная бумага для сыра. Она позволяет сыру "дышать" и сохранять нужную влажность. Продаётся в гастрономах и на фермерских рынках.
  • Альтернатива — пергамент или бумага для выпечки. Оберни сыр, а сверху — хлопковую салфетку или не слишком плотно закрывающийся контейнер. Также можно использовать стеклянную банку с крышкой, в которую кладут лист пергамента — так сыр дольше остаётся свежим.
  • Держи сыр в овощном ящике холодильника. Это самая стабильная зона по температуре и влажности.

Обязательно изолируй сыр от продуктов с сильным запахом — он легко их впитывает.

Если появилась плесень на твёрдом сыре — срежь, и всё. Но с мягким, к сожалению, придётся попрощаться.

Почему сыр — не враг диеты

Сыр богат: — кальцием - для костей и зубов,
полноценным белком,
витаминами A, D, B12,
минералами - фосфором, цинком, селеном.

А если нужен полезный вариант — выбирай:

  • рикотту - легкая и белковая,

  • cottage cheese - минимум калорий, максимум пользы,

  • фету из овечьего или козьего молока - солоноватая, но легкоусвояемая.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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