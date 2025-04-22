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Ржаной вкус лета: как сварить квас, который бодрит сильнее кофе

Еда

Ни один напиток не бодрит летом так, как холодный, живой квас — настоящий, с лёгкой кислинкой и ароматом ржаного хлеба. Если вы до сих пор покупаете его в магазине, срочно исправляйтесь: домашний вариант не только вкуснее, но и полезнее. А процесс приготовления — это настоящее путешествие во времени, к истокам русской кухни.

Квас в графине
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас в графине

Почему этот квас особенный

Рецепт взят из "Книги Гастронома. Русская домашняя кухня" и принадлежит Максиму Сырникову — исследователю старинных традиций. Он предлагает делать квас на ржаном солоде и муке, без сахара и ароматизаторов. Результат — насыщенный вкус, который не сравнится с магазинным.

Что понадобится:

  • 1 ст. молотого ржаного солода

  • 1 ст. ржаной муки

  • 3,2 л воды

  • 1 ч. л. дрожжевой закваски

  • горсть сухой мяты

  • 10 изюмин

Для закваски:

  • 1 ст. воды

  • 3-4 ст. л. пшеничной муки

  • 5 г свежих дрожжей

Как готовить — с душой и терпением

  1. Закваска:
    Смешайте тёплую воду, муку и дрожжи до консистенции жидкого теста. Оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Готовую закваску можно хранить до 2 недель в холодильнике.

  2. Сусло:
    Залейте солод и муку кипятком, перемешайте и отправьте в духовку (100-120 °C) на 5-6 часов. Лучше использовать чугунок или глиняную посуду.

  3. Брожение:
    Остудите сусло до 40 °C, влейте ещё 1 л тёплой воды и добавьте закваску. Оставьте на сутки — брожение начнётся через 3-5 часов.

  4. Настой и созревание:
    Влейте последний литр холодной воды, добавьте настой мяты (1 стакан кипятка на горсть) и 10 немытых изюмин. Оставьте дозревать при комнатной температуре.

  5. Финиш:
    Когда квас приобретёт желаемую кислоту — процедите, разлейте по бутылкам, охладите. Через 2-3 дня — готово! Осадок сохраните — он пригодится для следующей порции.

Квас получается насыщенным, натуральным и по-настоящему живым. Он не просто утоляет жажду, а пробуждает аппетит и силы — особенно после дачных подвигов.

Уточнения

Квас (бел., укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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