Рецепты из блокнота. Варенье из одуванчиков: солнце в банке

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье из одуванчиков — это уже почти магия на газовой плите, алхимия из лета, солнца и терпения.

Фото: web.archive.org by Станислав Соломахин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Одуванчики

Когда наступал май, бабушка выходила в палисадник или на поле за школой и говорила строго: "Только жёлтые! Без стеблей. И чтоб ни одной пчелы не было".

Ты собирал эти маленькие солнца в эмалированное ведро, пока сам становился весь в пыльце. Руки липкие, нос щекочет, но ты знаешь: это — будет что-то особенное. Наши бабушки говорили, что это не еда, а лекарство от тоски.

Рецепт:

Цветки одуванчиков — 220 штук

Сахарный песок — 2 стакана

Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки

Холодная вода — 500 мл.

Заливаешь водой и кипятишь, пока запах не станет чуть травянистый, чуть медовый. Процеживаешь — и дальше варишь отвар с лимоном и сахаром.

Это не варенье — это концентрированное лето, законсервированное на чёрный день.

Ты открываешь банку зимой, а там:

— запах полей,

— щебет ласточек,

— и бабушкины руки, пахнущие мылом и сиренью.

Добавляешь ложку в чай — и всё, тоска отступает.