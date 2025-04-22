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Рецепты из блокнота. Варенье из одуванчиков: солнце в банке

1:16
Еда

Варенье из одуванчиков — это уже почти магия на газовой плите, алхимия из лета, солнца и терпения.

Одуванчики
Фото: web.archive.org by Станислав Соломахин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Одуванчики

Когда наступал май, бабушка выходила в палисадник или на поле за школой и говорила строго: "Только жёлтые! Без стеблей. И чтоб ни одной пчелы не было".

Ты собирал эти маленькие солнца в эмалированное ведро, пока сам становился весь в пыльце. Руки липкие, нос щекочет, но ты знаешь: это — будет что-то особенное. Наши бабушки говорили, что это не еда, а лекарство от тоски.

Рецепт:

  • Цветки одуванчиков — 220 штук
  • Сахарный песок — 2 стакана
  • Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки
  • Холодная вода — 500 мл.

Заливаешь водой и кипятишь, пока запах не станет чуть травянистый, чуть медовый. Процеживаешь — и дальше варишь отвар с лимоном и сахаром.

Это не варенье — это концентрированное лето, законсервированное на чёрный день.

Ты открываешь банку зимой, а там:
— запах полей,
— щебет ласточек,
— и бабушкины руки, пахнущие мылом и сиренью.

Добавляешь ложку в чай — и всё, тоска отступает.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Рецепты из блокнота. Варенье из одуванчиков: солнце в банке
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