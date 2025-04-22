Рецепты из блокнота. Варенье из одуванчиков: солнце в банке

Варенье из одуванчиков — это уже почти магия на газовой плите, алхимия из лета, солнца и терпения.
Когда наступал май, бабушка выходила в палисадник или на поле за школой и говорила строго: "Только жёлтые! Без стеблей. И чтоб ни одной пчелы не было".
Ты собирал эти маленькие солнца в эмалированное ведро, пока сам становился весь в пыльце. Руки липкие, нос щекочет, но ты знаешь: это — будет что-то особенное. Наши бабушки говорили, что это не еда, а лекарство от тоски.
Рецепт:
Заливаешь водой и кипятишь, пока запах не станет чуть травянистый, чуть медовый. Процеживаешь — и дальше варишь отвар с лимоном и сахаром.
Это не варенье — это концентрированное лето, законсервированное на чёрный день.
Ты открываешь банку зимой, а там:
— запах полей,
— щебет ласточек,
— и бабушкины руки, пахнущие мылом и сиренью.
Добавляешь ложку в чай — и всё, тоска отступает.
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