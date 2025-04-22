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Окрошка на квасе — как ледяной компресс для уставшей души

1:34
Еда

Если впереди жаркий уикенд с тяпкой, лейкой и газонокосилкой — самое время охладиться вкусно и с толком. Домашняя окрошка на квасе справится сразу с тремя задачами: утолит голод, освежит тело и зарядит настроением.

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Чем хороша эта окрошка

Рецепт классический, но с маленьким лайфхаком: вместо отварного мяса берём ветчину. Готовится быстрее, а вкус — ничуть не хуже. Холодный квас, сочные овощи и ароматная зелень превращают обычный обед в удовольствие.

Что понадобится

  • 2 картофелины

  • 2 яйца

  • 2 свежих огурца

  • 6 редисок

  • 400 г ветчины

  • пучки укропа и петрушки

  • 1 л хлебного кваса

  • соль, перец по вкусу

Можно добавить горчицу, сметану или каплю майонеза — по желанию.

Как готовить — по шагам

  1. Картофель и яйца сварите, остудите и очистите.

  2. Овощи и зелень вымойте, нарежьте: огурцы — кубиком, редис — кружочками, зелень — мелко.

  3. Зелень посолите и перетрите руками, можно с горчицей — так она пустит сок.

  4. Нарежьте ветчину и яйца, добавьте всё к зелени.

  5. Перемешайте, залейте холодным квасом, приправьте перцем.

  6. Разлейте по тарелкам и добавьте ложку сметаны — вкус заиграет иначе.

Окрошка отлично сочетается с ржаным хлебом, пледом в тени и лёгкой усталостью от дачных забот. Никакой модный гаспачо не сравнится с этой русской классикой.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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