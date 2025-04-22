Окрошка на квасе — как ледяной компресс для уставшей души

Если впереди жаркий уикенд с тяпкой, лейкой и газонокосилкой — самое время охладиться вкусно и с толком. Домашняя окрошка на квасе справится сразу с тремя задачами: утолит голод, освежит тело и зарядит настроением.
Рецепт классический, но с маленьким лайфхаком: вместо отварного мяса берём ветчину. Готовится быстрее, а вкус — ничуть не хуже. Холодный квас, сочные овощи и ароматная зелень превращают обычный обед в удовольствие.
2 картофелины
2 яйца
2 свежих огурца
6 редисок
400 г ветчины
пучки укропа и петрушки
1 л хлебного кваса
соль, перец по вкусу
Можно добавить горчицу, сметану или каплю майонеза — по желанию.
Картофель и яйца сварите, остудите и очистите.
Овощи и зелень вымойте, нарежьте: огурцы — кубиком, редис — кружочками, зелень — мелко.
Зелень посолите и перетрите руками, можно с горчицей — так она пустит сок.
Нарежьте ветчину и яйца, добавьте всё к зелени.
Перемешайте, залейте холодным квасом, приправьте перцем.
Разлейте по тарелкам и добавьте ложку сметаны — вкус заиграет иначе.
Окрошка отлично сочетается с ржаным хлебом, пледом в тени и лёгкой усталостью от дачных забот. Никакой модный гаспачо не сравнится с этой русской классикой.
Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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