Лепешки с зеленью и сыром: тянутся, хрустят и пахнут весной

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется простого, но душевного перекуса — эти лепешки становятся настоящей находкой. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее, особенно если рядом ароматный шашлык, тарелка борща или просто весеннее настроение. Главное — зелени не жалеть!

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лепешка с укропом

Почему они такие вкусные

Зелёный лук, петрушка, укроп, кинза — выбирайте, что душа просит. Смешайте с тертым сыром, добавьте немного перца и соли — и начинка готова. А если хочется мягкости и лёгкой кислинки — добавьте немного творога. Такой микс делает вкус особенно насыщенным.

Какое тесто подойдёт

Тесто здесь пресное, без яиц, на воде и масле. Да, звучит скромно. Но в сочетании с начинкой оно раскрывается — тонкое, хрустящее снаружи и мягкое внутри, прямо как в кутабах. Лепешки жарятся на сухой сковороде, а уже потом смазываются сливочным маслом — так они остаются сочными, но не жирными.

Пошаговая инструкция

Тесто:

Смешайте муку, соль, масло и воду. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте "отдохнуть" на 20-30 минут. Начинка:

Нарежьте зелень, натрите сыр, добавьте соль и перец — всё хорошо перемешайте. Формовка:

Разделите тесто на 12 шариков, раскатайте в тонкие круги. На одну половину круга выложите начинку, накройте второй половиной и плотно защипните края. Жарка:

Жарьте по 3 минуты с каждой стороны на сухой сковороде. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом.

Такие лепешки — не просто закуска, а вкус весны, который можно взять с собой на пикник или подать к любому столу.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

