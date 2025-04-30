Корочка как в кафе, но дома — жарим судака правильно

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ни одной причины, чтобы не пожарить судака. Он не крошится, не пахнет тиной, почти без костей — мечта любой сковороды. А жареный судак с золотистой корочкой и сочной мякотью — это по-простому гениально. Главное — подготовить правильно, не спешить и не пожалеть лимонного сока.

Фото: pixabay.com by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая сёмга с помидорами черри

Почему именно судак

Нежное белое мясо без навязчивого «речного аромата»

Почти нет мелких костей

Отлично жарится и держит форму

Низкая жирность — подойдёт даже тем, кто на ЗОЖе, но соскучился по жареному

Что нужно:

Судак свежий — 1,9 кг

Мука — 150 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить судака на сковороде:

1. Подготовка.

Очистите судака от чешуи (она жёсткая — запаситесь терпением), удалите внутренности, голову, хвост и плавники. Разрежьте тушку на стейки или филе.

2. Маринад.

Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Можно добавить лук кольцами. Оставьте на 15 минут.

3. Панировка.

Обваляйте рыбу в муке. Если хочется корочки посерьёзнее — берите панировочные сухари.

4. Жарка.

Разогрейте масло в сковороде (дно должно быть покрыто минимум на 0,5 см).

Выложите рыбу, обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Не кладите куски вплотную — пусть дышат.

5. Финал.

Готовую рыбу переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с гарниром, зеленью и довольным видом.

Маленькие советы от большой кухни:

Не выбрасывайте голову, хвост, хребет — это почти бесплатный навар для рыбного супа.

Хотите лёгкий вариант? Пожарьте на гриль-сковороде без масла.

Можно заранее замариновать рыбу с горчицей и чесноком — получится пикантнее.

Не забудьте веточку укропа — она тут всегда в тему.

Уточнения

Судаки́ — род лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). В водах России два вида: обыкновенный судак и волжский судак (берш). На Дону и на побережье Азовского моря распространено местное название судака — сула́.

