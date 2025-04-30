Корочка как в кафе, но дома — жарим судака правильно

Нет ни одной причины, чтобы не пожарить судака. Он не крошится, не пахнет тиной, почти без костей — мечта любой сковороды. А жареный судак с золотистой корочкой и сочной мякотью — это по-простому гениально. Главное — подготовить правильно, не спешить и не пожалеть лимонного сока.
Нежное белое мясо без навязчивого «речного аромата»
Почти нет мелких костей
Отлично жарится и держит форму
Низкая жирность — подойдёт даже тем, кто на ЗОЖе, но соскучился по жареному
Судак свежий — 1,9 кг
Мука — 150 г
Лимонный сок — 1 ст. л.
Масло растительное — для жарки
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка.
Очистите судака от чешуи (она жёсткая — запаситесь терпением), удалите внутренности, голову, хвост и плавники. Разрежьте тушку на стейки или филе.
2. Маринад.
Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Можно добавить лук кольцами. Оставьте на 15 минут.
3. Панировка.
Обваляйте рыбу в муке. Если хочется корочки посерьёзнее — берите панировочные сухари.
4. Жарка.
Разогрейте масло в сковороде (дно должно быть покрыто минимум на 0,5 см).
Выложите рыбу, обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Не кладите куски вплотную — пусть дышат.
5. Финал.
Готовую рыбу переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с гарниром, зеленью и довольным видом.
Не выбрасывайте голову, хвост, хребет — это почти бесплатный навар для рыбного супа.
Хотите лёгкий вариант? Пожарьте на гриль-сковороде без масла.
Можно заранее замариновать рыбу с горчицей и чесноком — получится пикантнее.
Не забудьте веточку укропа — она тут всегда в тему.
Судаки́ — род лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). В водах России два вида: обыкновенный судак и волжский судак (берш). На Дону и на побережье Азовского моря распространено местное название судака — сула́.
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