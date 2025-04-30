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Корочка как в кафе, но дома — жарим судака правильно

2:17
Еда

Нет ни одной причины, чтобы не пожарить судака. Он не крошится, не пахнет тиной, почти без костей — мечта любой сковороды. А жареный судак с золотистой корочкой и сочной мякотью — это по-простому гениально. Главное — подготовить правильно, не спешить и не пожалеть лимонного сока.

Запечённая сёмга с помидорами черри
Фото: pixabay.com by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая сёмга с помидорами черри

Почему именно судак

  • Нежное белое мясо без навязчивого «речного аромата»

  • Почти нет мелких костей

  • Отлично жарится и держит форму

  • Низкая жирность — подойдёт даже тем, кто на ЗОЖе, но соскучился по жареному

Что нужно:

  • Судак свежий — 1,9 кг

  • Мука — 150 г

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Масло растительное — для жарки

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить судака на сковороде:

1. Подготовка.
Очистите судака от чешуи (она жёсткая — запаситесь терпением), удалите внутренности, голову, хвост и плавники. Разрежьте тушку на стейки или филе.

2. Маринад.
Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Можно добавить лук кольцами. Оставьте на 15 минут.

3. Панировка.
Обваляйте рыбу в муке. Если хочется корочки посерьёзнее — берите панировочные сухари.

4. Жарка.
Разогрейте масло в сковороде (дно должно быть покрыто минимум на 0,5 см).
Выложите рыбу, обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Не кладите куски вплотную — пусть дышат.

5. Финал.
Готовую рыбу переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с гарниром, зеленью и довольным видом.

Маленькие советы от большой кухни:

  • Не выбрасывайте голову, хвост, хребет — это почти бесплатный навар для рыбного супа.

  • Хотите лёгкий вариант? Пожарьте на гриль-сковороде без масла.

  • Можно заранее замариновать рыбу с горчицей и чесноком — получится пикантнее.

  • Не забудьте веточку укропа — она тут всегда в тему.

Уточнения

Судаки́ — род лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). В водах России два вида: обыкновенный судак и волжский судак (берш). На Дону и на побережье Азовского моря распространено местное название судака — сула́. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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