Ухо к уху: как превратить субпродукт в гастроудовольствие

Если вы думаете, что свиные уши — это что-то сомнительное из советского холодца, вы просто не пробовали их по-настоящему. В Азии их подают как деликатес, во Франции — как изыск, в России — как закуску к водке. Шеф-повар ресторана "Китайская Грамота" Чжан Сяньчэн объяснил, почему уши — это круто, как их готовить и что в них ценного.
Китай: варят, тушат, жарят, остужают, едят с соусом и без. Топ закуска в уличной и ресторанной кухне.
Таиланд: делают острые салаты и ферментируют с рисом и пряностями.
Вьетнам: уши с жареной рисовой мукой и свежими травами — в рисовой бумаге.
Литва: коптят и подают к пиву.
Испания: жарят и кладут в тапас.
Россия: холодец, копчёные снеки, жареные ломтики — а почему бы и нет?
Свиные уши — это:
много белка
коллаген - укрепляет кожу и суставы
кальций, калий, магний, фосфор
витамины группы B
легко усваиваются
минимальные отходы — философия nose to tail в действии
А ещё - невероятная текстура: хрустящая, упругая, абсолютно ни на что не похожая.
Цвет: от бледно-розового до насыщенного
Запах: лёгкий мясной, без кислоты
Поверхность: без пятен и наростов
Волоски? Горелка — ваш друг
1. Почистите тщательно - срежьте всё лишнее, при необходимости обожгите.
2. Промойте и положите в кастрюлю с водой.
3. Добавьте:
4. Варите 3-4 часа, пока уши не станут мягкими, но упругими.
5. Далее — творите:
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