Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 невероятных способов использовать нашатырь в быту и один важный запрет
Секрет идеального автопутешествия: почему 37% россиян готовы к долгой дороге
Забудьте о врачах! Этот фрукт — щит от рака толстой кишки (+25% к защите)
Пушистые домоседы: эти 7 пород кошек почти не покидают дом — и вот почему
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Вероника Степанова раскритиковала Леди Гагу: горбато-сутулая
Падение экспорта и рост импорта: как сильный евро топит экономику Европы
Чудо-белок из молока ускоряет заживление ран: новый способ уже испытан
Тренируешься — а прогресса нет? Вот как обойти плато и ускорить рост мышц

Ухо к уху: как превратить субпродукт в гастроудовольствие

2:16
Еда

Если вы думаете, что свиные уши — это что-то сомнительное из советского холодца, вы просто не пробовали их по-настоящему. В Азии их подают как деликатес, во Франции — как изыск, в России — как закуску к водке. Шеф-повар ресторана "Китайская Грамота" Чжан Сяньчэн объяснил, почему уши — это круто, как их готовить и что в них ценного.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Уши любят везде — от Вильнюса до Вьетнама

  • Китай: варят, тушат, жарят, остужают, едят с соусом и без. Топ закуска в уличной и ресторанной кухне.

  • Таиланд: делают острые салаты и ферментируют с рисом и пряностями.

  • Вьетнам: уши с жареной рисовой мукой и свежими травами — в рисовой бумаге.

  • Литва: коптят и подают к пиву.

  • Испания: жарят и кладут в тапас.

  • Россия: холодец, копчёные снеки, жареные ломтики — а почему бы и нет?

Польза — не хуже модных суперфудов

Свиные уши — это:

  • много белка

  • коллаген - укрепляет кожу и суставы

  • кальций, калий, магний, фосфор

  • витамины группы B

  • легко усваиваются

  • минимальные отходы — философия nose to tail в действии

А ещё - невероятная текстура: хрустящая, упругая, абсолютно ни на что не похожая.

Как выбрать уши и не ошибиться

  • Цвет: от бледно-розового до насыщенного

  • Запах: лёгкий мясной, без кислоты

  • Поверхность: без пятен и наростов

  • Волоски? Горелка — ваш друг

Как готовить уши, чтобы они стали шедевром

1. Почистите тщательно - срежьте всё лишнее, при необходимости обожгите.

2. Промойте и положите в кастрюлю с водой.

3. Добавьте:

  • 1 луковицу
  • Несколько ломтиков имбиря
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара

4. Варите 3-4 часа, пока уши не станут мягкими, но упругими.

5. Далее — творите:

  • Остывшие уши + язык = рулет. Обмотайте плёнкой, охладите 10-12 часов, нарежьте.
  • Подавайте с соевым соусом, кунжутом, острым чили или чесночной заправкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Авто
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Шоу-бизнес
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
8 невероятных способов использовать нашатырь в быту и один важный запрет
Секрет идеального автопутешествия: почему 37% россиян готовы к долгой дороге
Забудьте о врачах! Этот фрукт — щит от рака толстой кишки (+25% к защите)
Пушистые домоседы: эти 7 пород кошек почти не покидают дом — и вот почему
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Ухо к уху: как превратить субпродукт в гастроудовольствие
Вероника Степанова раскритиковала Леди Гагу: горбато-сутулая
Падение экспорта и рост импорта: как сильный евро топит экономику Европы
Чудо-белок из молока ускоряет заживление ран: новый способ уже испытан
Тренируешься — а прогресса нет? Вот как обойти плато и ускорить рост мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.