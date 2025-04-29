Самое вкусное мясо, которое легко испортить — и как этого не допустить

Дорого, редко, непохоже на говядину — и всё это не повод бояться. Мясо марала — дичь с характером: дикое, диетическое и вкусное. Но готовить его вслепую — как покупать спорткар без водительских прав. Вместе с бренд-шефом красноярского ресторана Николаем Бобровым рассказываем, почему стоит попробовать мясо марала хотя бы раз в жизни и как его не испортить.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Мясо

Кто такой марал и почему он не олень из зоопарка

Марал — благородный олень, который обитает в горах Алтая, Сибири и Монголии. Он живёт в полудикой среде, питается травами, лижет соль и в целом живёт так, как диетологи советуют жить нам.

Мясо марала получают только на лицензированных фермах, где животных выращивают без антибиотиков и в максимально естественных условиях. Это важно — и для вкуса, и для экологии.

Почему мясо марала полезнее говядины

Мало жира — всего 1-9 г на 100 г продукта

Много железа — легкоусвояемого и настоящего, не из таблетки

Витамины и минералы — В12, цинк, селен

Хорошо усваивается и не оставляет чувства тяжести

Нормализует холестерин, укрепляет иммунитет, и даже входит в лечебные диеты

Это мясо — для тех, кто хочет питаться как охотник, но без капканов и крови на руках.

Как готовить мясо марала, чтобы не жалеть потом

Главное правило: не использовать повторно замороженное мясо. Оно теряет сок и становится сухим.

Шеф Николай Бобров предлагает:

На гриле или сковороде — до состояния medium или medium rare

В виде тартара или паштета — особенно из печени

Тушение и вяление — классика для холодных регионов

Фарш для пельменей — с добавлением куриного бедра или шпика, иначе будет сухо

Что подать к маралу: от трюфеля до чеснока

Марал — это не мясо под кетчуп. Важно подбирать к нему "равных по силе" вкусовых партнёров:

ферментированный чеснок

ягоды (черника, брусника, клюква)

чёрный трюфель

ваниль, да

травы, можжевельник, бараньи соки (жу)

Совет от шефа: не бойтесь экспериментировать. В ресторане Tunguska даже делают соус из крови марала — и он работает.

Уточнения

Благоро́дный оле́нь или настоя́щий оле́нь — парнокопытное млекопитающее из семейства оленевых. Благородный олень обитает в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии. Он также обитает в регионе Атласских гор между Марокко и Тунисом на северо-западе Африки, являясь единственным видом оленей, обитающих в Африке.

