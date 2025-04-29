Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот белковый крем спасает, когда нужен вау-эффект без заморочек
Кожа подмышками потемнела? Один домашний рецепт решит проблему быстро
Будущее уже здесь: прошли испытания сверхзвукового пассажирского лайнера
Гнев вместо аргументов: 8 сигналов, что за уверенной маской скрывается слабость
Как щенки обманывают наш мозг: хитрый план природы
Машины для тех, кто выбирает комфорт: что стоит купить в 2025 году
Грядка, о которой будут шептаться соседи: 16 кг огурцов с квадратного метра
Стали известны результаты вскрытия Джина Хэкмена: хроника тёмных болезней
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира

Самое вкусное мясо, которое легко испортить — и как этого не допустить

Еда

Дорого, редко, непохоже на говядину — и всё это не повод бояться. Мясо марала — дичь с характером: дикое, диетическое и вкусное. Но готовить его вслепую — как покупать спорткар без водительских прав. Вместе с бренд-шефом красноярского ресторана Николаем Бобровым рассказываем, почему стоит попробовать мясо марала хотя бы раз в жизни и как его не испортить.

Мясо
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Мясо

Кто такой марал и почему он не олень из зоопарка

Марал — благородный олень, который обитает в горах Алтая, Сибири и Монголии. Он живёт в полудикой среде, питается травами, лижет соль и в целом живёт так, как диетологи советуют жить нам.

Мясо марала получают только на лицензированных фермах, где животных выращивают без антибиотиков и в максимально естественных условиях. Это важно — и для вкуса, и для экологии.

Почему мясо марала полезнее говядины

  • Мало жира — всего 1-9 г на 100 г продукта

  • Много железа — легкоусвояемого и настоящего, не из таблетки

  • Витамины и минералы — В12, цинк, селен

  • Хорошо усваивается и не оставляет чувства тяжести

  • Нормализует холестерин, укрепляет иммунитет, и даже входит в лечебные диеты

Это мясо — для тех, кто хочет питаться как охотник, но без капканов и крови на руках.

Как готовить мясо марала, чтобы не жалеть потом

Главное правило: не использовать повторно замороженное мясо. Оно теряет сок и становится сухим.

Шеф Николай Бобров предлагает:

  • На гриле или сковороде — до состояния medium или medium rare

  • В виде тартара или паштета — особенно из печени

  • Тушение и вяление — классика для холодных регионов

  • Фарш для пельменей — с добавлением куриного бедра или шпика, иначе будет сухо

Что подать к маралу: от трюфеля до чеснока

Марал — это не мясо под кетчуп. Важно подбирать к нему "равных по силе" вкусовых партнёров:

  • ферментированный чеснок

  • ягоды (черника, брусника, клюква)

  • чёрный трюфель

  • ваниль, да

  • травы, можжевельник, бараньи соки (жу)

Совет от шефа: не бойтесь экспериментировать. В ресторане Tunguska даже делают соус из крови марала — и он работает.

Уточнения

Благоро́дный оле́нь или настоя́щий оле́нь  — парнокопытное млекопитающее из семейства оленевых. Благородный олень обитает в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии. Он также обитает в регионе Атласских гор между Марокко и Тунисом на северо-западе Африки, являясь единственным видом оленей, обитающих в Африке. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов
Мировое наследие
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Аудио 
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Садоводство, цветоводство
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Последние материалы
Клещи не пройдут: 5 натуральных ароматов, которые работают лучше спрея
Секрет гладкой кожи: как ухаживать после бритья, чтобы не мучиться с вросшими волосами
Эверест готовит смертельную ловушку: что происходит с телом на высоте 8000 метров
Готовка с интеллектом: как не испортить крем, даже если ты немного ленивый
Юлиан о Пугачевой: Примадонна – чья это выдумка на самом деле?
Быстрое похудение на гречке: без нервов, без срывов, без возврата веса
Тесла под давлением: чем грозит передача лицензий другим компаниям
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025
Когда нет компрессора: проверенные лайфхаки для подкачки шин в экстренных условиях
Пальмовое масло под прицелом: чем его заменят в питании детей и студентов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.