Готовка с интеллектом: как не испортить крем, даже если ты немного ленивый

Соус не сворачивается, шоколад не пригорает, сгущенка — почти волшебство. Всё это благодаря водяной бане. Но откуда она взялась, почему называется bain-marie (и при чём тут загадочная женщина по имени Мария) — история не только полезная, но и очень колоритная. И да, вы действительно на кухне используете изобретение, которое придумали алхимики более 2000 лет назад.
Bain-marie, или "ванна Марии", — это не просто кулинарный термин.
По легенде, Мария Еврейка (она же Пророчица или Коптская) — первая женщина-алхимик, жившая в I-III веке н. э. в Александрии. Её считают основательницей алхимической школы и изобретательницей нескольких устройств для нагрева и перегонки. И именно она придумала ту самую водяную баню, чтобы медленно и точно нагревать вещества, не разрушая их свойства.
В алхимии это был способ не сварить, а "разбудить" — а теперь он работает на ваш соус "голландез".
История — штука гибкая. До Марии подобные методы нагрева описывал Гиппократ, а в древнеримской кулинарной книге Apicius советуют готовить блюда ad aquam calidam — в горячей воде. Но именно алхимики использовали такой метод настолько часто, что его стали называть в честь Марии. Так что имя стало символом точности, нежности и терпения.
Всё просто:
нижняя ёмкость с водой
верхняя — с продуктами
вода нагревается, пар или сам нагретый слой воды передают тепло наверх
максимум — 100 °C, то есть ничего не кипит и не пригорает
Это спасение для капризных ингредиентов: яиц, шоколада, жирных соусов и сливок. Или если вы вдруг решили поиграть в Шефа и готовить крем-брюле в духовке.
Всё почти то же самое, но:
верхняя ёмкость не касается воды, а нагревается только паром
эффект — ещё мягче, ещё деликатнее
отлично подходит для тех, кто хочет абсолютный контроль, как в лаборатории
Заварные кремы и соусы (голландский, бернез, заварной)
Растопить шоколад, не превратив его в масляную кашу
Суфле, крем-брюле, паштеты - особенно в духовке
Варёную сгущёнку - только осторожно: взрыв банки на кухне — вещь запоминающаяся
Водяная баня — это не просто техника, а настоящее искусство контроля. Она учит готовить не на автомате, а вдумчиво. А ещё, признайтесь, звучит шикарно: "Я готовлю на bain-marie" — и уже чувствуешь себя либо шефом, либо закулисным волшебником.
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