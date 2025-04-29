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Готовка с интеллектом: как не испортить крем, даже если ты немного ленивый

2:55
Еда

Соус не сворачивается, шоколад не пригорает, сгущенка — почти волшебство. Всё это благодаря водяной бане. Но откуда она взялась, почему называется bain-marie (и при чём тут загадочная женщина по имени Мария) — история не только полезная, но и очень колоритная. И да, вы действительно на кухне используете изобретение, которое придумали алхимики более 2000 лет назад.

кухня
Фото: Freepik by valeria_aksakova is licensed under Рublic domain
кухня

Кто такая Мария и почему её имя в названии

Bain-marie, или "ванна Марии", — это не просто кулинарный термин.
По легенде, Мария Еврейка (она же Пророчица или Коптская) — первая женщина-алхимик, жившая в I-III веке н. э. в Александрии. Её считают основательницей алхимической школы и изобретательницей нескольких устройств для нагрева и перегонки. И именно она придумала ту самую водяную баню, чтобы медленно и точно нагревать вещества, не разрушая их свойства.

В алхимии это был способ не сварить, а "разбудить" — а теперь он работает на ваш соус "голландез".

А может, не она

История — штука гибкая. До Марии подобные методы нагрева описывал Гиппократ, а в древнеримской кулинарной книге Apicius советуют готовить блюда ad aquam calidam — в горячей воде. Но именно алхимики использовали такой метод настолько часто, что его стали называть в честь Марии. Так что имя стало символом точности, нежности и терпения.

Как работает водяная баня

Всё просто:

  • нижняя ёмкость с водой

  • верхняя — с продуктами

  • вода нагревается, пар или сам нагретый слой воды передают тепло наверх

  • максимум — 100 °C, то есть ничего не кипит и не пригорает

Это спасение для капризных ингредиентов: яиц, шоколада, жирных соусов и сливок. Или если вы вдруг решили поиграть в Шефа и готовить крем-брюле в духовке.

А чем отличается паровая баня

Всё почти то же самое, но:

  • верхняя ёмкость не касается воды, а нагревается только паром

  • эффект — ещё мягче, ещё деликатнее

  • отлично подходит для тех, кто хочет абсолютный контроль, как в лаборатории

Что можно приготовить на водяной бане

  • Заварные кремы и соусы (голландский, бернез, заварной)

  • Растопить шоколад, не превратив его в масляную кашу

  • Суфле, крем-брюле, паштеты - особенно в духовке

  • Варёную сгущёнку - только осторожно: взрыв банки на кухне — вещь запоминающаяся

Кулинария с привкусом алхимии

Водяная баня — это не просто техника, а настоящее искусство контроля. Она учит готовить не на автомате, а вдумчиво. А ещё, признайтесь, звучит шикарно: "Я готовлю на bain-marie" — и уже чувствуешь себя либо шефом, либо закулисным волшебником.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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