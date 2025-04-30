Настойка или наливка? Разница есть — и она вкусная

Настойка, наливка, ратафия… звучит как магия из старинного травника. На самом деле — это вкус, аромат, история и немного алхимии на вашей кухне. Такие напитки делали ещё помещики в 18 веке, а сейчас они снова в моде — особенно среди тех, кто хочет чего-то домашнего, ароматного и с душой.
Настойка - это мощно. Ягоды, фрукты, травы или специи заливаются крепким алкоголем (чаще всего спиртом, водкой или самогоном), выдерживаются от 2 до 6 недель, а затем процеживаются. Результат — ароматный, насыщенный напиток с крепостью 35-45%. Часто — с горчинкой, пряностями и характером.
Наливка - это мягко. Та же технология, но слаще и слабее: больше сахара, меньше градусов (20-25%). Чаще делают из сочных ягод: вишни, смородины, малины.
Ратафия - это интересно. Готовится как наливка, но в конце в неё добавляют свежевыжатый фруктовый сок. Он снижает крепость и делает вкус ещё более насыщенным. Иногда добавляют ароматный дистиллят или ликёр для глубины. Название — от латинского Rata fiat ("утверждено"), как тост на католических свадьбах.
Ерофеич - это как настойка с биографией. По легенде, придумал её цирюльник Ерофей для исцеления графа Орлова. Настойка на травах, часто горькая, с аптеечной душой.
Шиповка - почти забытый жанр: шипящие наливки на водке и свежих ягодах, похожие на шампанское. Нежные, сладкие, газированные — настоящая русская игристая альтернатива.
Охлаждёнными
В лафитниках (20-25 мл) или "мухах" (рюмочки на 15 мл)
Лучше всего — под беседы, под вечер и под настроение
Вам понадобится:
Вишня (желательно молдавская) — 1 кг
Водка — 1 л
Вишнёвые листья — горсть
Сахар — по вкусу
Сложите всё в большую банку, уберите в тёмное прохладное место на 3-4 недели.
Процедите, добавьте сахар, дайте постоять ещё пару дней — и готово.
Получится наливка с лёгким травяным шлейфом и богатым вишнёвым вкусом.
Это просто: нужно немного терпения, и у вас напиток ручной работы
Это стильно: подать друзьям в хрустале — всегда эффектно
Это вкусно и лично: вы можете создать свой рецепт и удивлять гостей
Насто́йка — алкогольный напиток, изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах. Свежие или высушенные плоды и растения настаивают в спирте до тех пор, пока эфирные масла и биологически активные вещества не перейдут в спирт.
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