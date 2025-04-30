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Настойка или наливка? Разница есть — и она вкусная

2:52
Еда

Настойка, наливка, ратафия… звучит как магия из старинного травника. На самом деле — это вкус, аромат, история и немного алхимии на вашей кухне. Такие напитки делали ещё помещики в 18 веке, а сейчас они снова в моде — особенно среди тех, кто хочет чего-то домашнего, ароматного и с душой.

настойка
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
настойка

Настойка, наливка, ратафия: в чём разница

  • Настойка - это мощно. Ягоды, фрукты, травы или специи заливаются крепким алкоголем (чаще всего спиртом, водкой или самогоном), выдерживаются от 2 до 6 недель, а затем процеживаются. Результат — ароматный, насыщенный напиток с крепостью 35-45%. Часто — с горчинкой, пряностями и характером.

  • Наливка - это мягко. Та же технология, но слаще и слабее: больше сахара, меньше градусов (20-25%). Чаще делают из сочных ягод: вишни, смородины, малины.

  • Ратафия - это интересно. Готовится как наливка, но в конце в неё добавляют свежевыжатый фруктовый сок. Он снижает крепость и делает вкус ещё более насыщенным. Иногда добавляют ароматный дистиллят или ликёр для глубины. Название — от латинского Rata fiat ("утверждено"), как тост на католических свадьбах.

А что за Ерофеич и Шиповка

  • Ерофеич - это как настойка с биографией. По легенде, придумал её цирюльник Ерофей для исцеления графа Орлова. Настойка на травах, часто горькая, с аптеечной душой.

  • Шиповка - почти забытый жанр: шипящие наливки на водке и свежих ягодах, похожие на шампанское. Нежные, сладкие, газированные — настоящая русская игристая альтернатива.

Как их пить

  • Охлаждёнными

  • В лафитниках (20-25 мл) или "мухах" (рюмочки на 15 мл)

  • Лучше всего — под беседы, под вечер и под настроение

Рецепт: вишнёвая наливка, как у бабушки — только без занудства

Вам понадобится:

  • Вишня (желательно молдавская) — 1 кг

  • Водка — 1 л

  • Вишнёвые листья — горсть

  • Сахар — по вкусу

Сложите всё в большую банку, уберите в тёмное прохладное место на 3-4 недели.
Процедите, добавьте сахар, дайте постоять ещё пару дней — и готово.
Получится наливка с лёгким травяным шлейфом и богатым вишнёвым вкусом.

Почему это снова модно

  • Это просто: нужно немного терпения, и у вас напиток ручной работы

  • Это стильно: подать друзьям в хрустале — всегда эффектно

  • Это вкусно и лично: вы можете создать свой рецепт и удивлять гостей

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток, изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах. Свежие или высушенные плоды и растения настаивают в спирте до тех пор, пока эфирные масла и биологически активные вещества не перейдут в спирт.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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