Настойка или наливка? Разница есть — и она вкусная

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Настойка, наливка, ратафия… звучит как магия из старинного травника. На самом деле — это вкус, аромат, история и немного алхимии на вашей кухне. Такие напитки делали ещё помещики в 18 веке, а сейчас они снова в моде — особенно среди тех, кто хочет чего-то домашнего, ароматного и с душой.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain настойка

Настойка, наливка, ратафия: в чём разница

Настойка - это мощно. Ягоды, фрукты, травы или специи заливаются крепким алкоголем (чаще всего спиртом, водкой или самогоном), выдерживаются от 2 до 6 недель, а затем процеживаются. Результат — ароматный, насыщенный напиток с крепостью 35-45%. Часто — с горчинкой, пряностями и характером.

Наливка - это мягко. Та же технология, но слаще и слабее: больше сахара, меньше градусов (20-25%). Чаще делают из сочных ягод: вишни, смородины, малины.

Ратафия - это интересно. Готовится как наливка, но в конце в неё добавляют свежевыжатый фруктовый сок. Он снижает крепость и делает вкус ещё более насыщенным. Иногда добавляют ароматный дистиллят или ликёр для глубины. Название — от латинского Rata fiat ("утверждено"), как тост на католических свадьбах.

А что за Ерофеич и Шиповка

Ерофеич - это как настойка с биографией. По легенде, придумал её цирюльник Ерофей для исцеления графа Орлова. Настойка на травах, часто горькая, с аптеечной душой.

Шиповка - почти забытый жанр: шипящие наливки на водке и свежих ягодах, похожие на шампанское. Нежные, сладкие, газированные — настоящая русская игристая альтернатива.

Как их пить

Охлаждёнными

В лафитниках (20-25 мл) или "мухах" (рюмочки на 15 мл)

Лучше всего — под беседы, под вечер и под настроение

Рецепт: вишнёвая наливка, как у бабушки — только без занудства

Вам понадобится:

Вишня (желательно молдавская) — 1 кг

Водка — 1 л

Вишнёвые листья — горсть

Сахар — по вкусу

Сложите всё в большую банку, уберите в тёмное прохладное место на 3-4 недели.

Процедите, добавьте сахар, дайте постоять ещё пару дней — и готово.

Получится наливка с лёгким травяным шлейфом и богатым вишнёвым вкусом.

Почему это снова модно

Это просто: нужно немного терпения, и у вас напиток ручной работы

Это стильно: подать друзьям в хрустале — всегда эффектно

Это вкусно и лично: вы можете создать свой рецепт и удивлять гостей

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток, изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах. Свежие или высушенные плоды и растения настаивают в спирте до тех пор, пока эфирные масла и биологически активные вещества не перейдут в спирт.



