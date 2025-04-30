Напиток, который пьют бармены, когда не хотят пить

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы всё ещё мешаете лимонад из сиропа и воды? Добро пожаловать в 2025-й. Кордиалы — новый барный стандарт. Они ворвались в коктейльную культуру со вкусом, историей и балансом, которого сиропам и не снилось. Кордиал — это как Spotify после кассет: всё знакомо, но звучит на порядок лучше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Разбираемся, что это за зверь, чем он так крут и как сделать свой кордиал дома — по рецепту настоящего шеф-бартендера.

Что такое кордиал: история напитка с характером

Слово cordialis с латыни переводится как "сердечный". Изначально это были алкогольные настойки на травах и специях — своего рода лекарство от всего. Особенно любили их моряки, добавляя в состав лайм и ром. Позже, чтобы не рисковать печенью, британцы первыми придумали безалкогольный вариант — с цитрусами, сахаром и ароматами цветов. Так появился современный кордиал: баланс кислого, сладкого и вкуса.

Чем кордиал отличается от сиропа

Сироп = сахар.

Кордиал = кисло-сладкая смесь с чётким балансом и интересной вкусовой ноткой.

У сиропа один вкус. У кордиала — целая палитра.

Кордиал — основа, сироп — добавка.

Виды и вкусы: от гибискуса до саган-дайля

Кордиалы бывают:

Моносоставные (например, лимон + сахар + гибискус)

Сложные (ваниль + лаванда + соль + цитрус)

Травяные, ягодные, фруктовые — по вкусу и философии заведения

У каждого бара — свой фирменный кордиал. Где-то это клубника с базиликом, а где-то — щавель и иван-чай. И всё это работает.

Где купить и как хранить

Проще простого: маркетплейсы, бары, гастрошопы. Хранить лучше в холодильнике, срок хранения — как у сока в бутылке, а хватит надолго. Главное — не забывайте, что он уже сбалансирован, и не лейте литрами.

Как сделать кордиал дома: простой и точный рецепт

Базовая формула на 0,7 л:

Вода (фильтрованная) — 600 мл

Лимонная кислота — 10 г

Соль — 1 г

Сахар — 150-160 г

Любимый чай (или травы) — 3 пакетика

Смешайте всё, нагрейте до 40-45°C, закиньте чай и оставьте на 30 минут.

Готово. У вас в руках — травяной кордиал, который можно использовать как основу для домашнего лимонада или коктейля.

Домашний коктейль с кордиалом: просто, как открыть холодильник

Винный бокал

Лёд — побольше

Ароматная водка (например, груша) — 30 мл

Домашний кордиал — 50 мл

Содовая — 50 мл

Немного игристого — для праздника

Мята, лайм, базилик — для души

Хочешь на компанию? Замешай всё в кувшине, добавь лед и игристое — получишь домашний пунш, который лучше любой сангрии.

Уточнения

Ба́рме́н — работник бара, обслуживающий посетителей за барной стойкой. Бармен приветствует гостей своего заведения, выявляет их вкусовые предпочтения, информирует об ассортименте, предлагает гостям подходящие варианты напитков, принимает заказы и разливает порции алкогольных и безалкогольных напитков, включая приготовленные им самим коктейли.

