Напиток, который пьют бармены, когда не хотят пить

Вы всё ещё мешаете лимонад из сиропа и воды? Добро пожаловать в 2025-й. Кордиалы — новый барный стандарт. Они ворвались в коктейльную культуру со вкусом, историей и балансом, которого сиропам и не снилось. Кордиал — это как Spotify после кассет: всё знакомо, но звучит на порядок лучше.
Разбираемся, что это за зверь, чем он так крут и как сделать свой кордиал дома — по рецепту настоящего шеф-бартендера.
Слово cordialis с латыни переводится как "сердечный". Изначально это были алкогольные настойки на травах и специях — своего рода лекарство от всего. Особенно любили их моряки, добавляя в состав лайм и ром. Позже, чтобы не рисковать печенью, британцы первыми придумали безалкогольный вариант — с цитрусами, сахаром и ароматами цветов. Так появился современный кордиал: баланс кислого, сладкого и вкуса.
Сироп = сахар.
Кордиал = кисло-сладкая смесь с чётким балансом и интересной вкусовой ноткой.
У сиропа один вкус. У кордиала — целая палитра.
Кордиал — основа, сироп — добавка.
Кордиалы бывают:
Моносоставные (например, лимон + сахар + гибискус)
Сложные (ваниль + лаванда + соль + цитрус)
Травяные, ягодные, фруктовые — по вкусу и философии заведения
У каждого бара — свой фирменный кордиал. Где-то это клубника с базиликом, а где-то — щавель и иван-чай. И всё это работает.
Проще простого: маркетплейсы, бары, гастрошопы. Хранить лучше в холодильнике, срок хранения — как у сока в бутылке, а хватит надолго. Главное — не забывайте, что он уже сбалансирован, и не лейте литрами.
Базовая формула на 0,7 л:
Вода (фильтрованная) — 600 мл
Лимонная кислота — 10 г
Соль — 1 г
Сахар — 150-160 г
Любимый чай (или травы) — 3 пакетика
Смешайте всё, нагрейте до 40-45°C, закиньте чай и оставьте на 30 минут.
Готово. У вас в руках — травяной кордиал, который можно использовать как основу для домашнего лимонада или коктейля.
Винный бокал
Лёд — побольше
Ароматная водка (например, груша) — 30 мл
Домашний кордиал — 50 мл
Содовая — 50 мл
Немного игристого — для праздника
Мята, лайм, базилик — для души
Хочешь на компанию? Замешай всё в кувшине, добавь лед и игристое — получишь домашний пунш, который лучше любой сангрии.
Ба́рме́н — работник бара, обслуживающий посетителей за барной стойкой. Бармен приветствует гостей своего заведения, выявляет их вкусовые предпочтения, информирует об ассортименте, предлагает гостям подходящие варианты напитков, принимает заказы и разливает порции алкогольных и безалкогольных напитков, включая приготовленные им самим коктейли.
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