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Пельмени, которые можно есть и не ныть потом про живот

Еда

Пельмени — это вредно? Только если вы не знаете секретов. Оказывается, любимое всеми блюдо легко сделать не просто вкусным, но и полезным. Своими лайфхаками поделились доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном". Итак, вот как переосмыслить пельмени без потери удовольствия.

Пельмени
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

1. Правильная мука — половина пользы

Замените обычную белую муку на цельнозерновую.
Она не только богата клетчаткой, витаминами группы B и минералами, но и содержит меньше "быстрых" углеводов. Тесто получится чуть плотнее, но аромат — насыщеннее, а сытность выше.

2. Лёгкий фарш — лёгкая жизнь

Выбирайте нежирные виды мяса: говядина, индейка, курица или даже белая рыба.
Такие пельмени обеспечат качественный белок без избытка жира, а вкус останется насыщенным. Можно даже смешивать виды мяса для баланса.

3. Меньше теста, больше начинки

Чем крупнее пельмень, тем больше мяса и меньше обёртки.
Так вы получите больше пользы с каждой порцией и уменьшите количество "пустых" калорий из теста. Удачное решение — лепить пельмени сами, регулируя пропорции вручную.

4. Сметана вместо майонеза

Заправка — это важно. Вместо майонеза используйте сметану или йогурт, желательно без добавок.
Меньше соли, меньше жира — и больше вкуса. Можно добавить зелень, чеснок или каплю горчицы — получится вкусный и лёгкий соус.

5. Ароматный бульон вместо пустой воды

При варке добавьте в кастрюлю лук, морковь, лавровый лист.
Овощи обогатят бульон вкусом, а сами пельмени станут ароматнее и насыщеннее. Такой подход — простой, но работает безотказно.

Пельмени — это не только вкусно, но и может быть полезно

Всего несколько корректировок — и привычное блюдо превращается в питательное и сбалансированное. Главное — готовить с умом. А пельмени при этом останутся любимыми.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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