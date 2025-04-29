Пельмени, которые можно есть и не ныть потом про живот

Пельмени — это вредно? Только если вы не знаете секретов. Оказывается, любимое всеми блюдо легко сделать не просто вкусным, но и полезным. Своими лайфхаками поделились доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном". Итак, вот как переосмыслить пельмени без потери удовольствия.
Замените обычную белую муку на цельнозерновую.
Она не только богата клетчаткой, витаминами группы B и минералами, но и содержит меньше "быстрых" углеводов. Тесто получится чуть плотнее, но аромат — насыщеннее, а сытность выше.
Выбирайте нежирные виды мяса: говядина, индейка, курица или даже белая рыба.
Такие пельмени обеспечат качественный белок без избытка жира, а вкус останется насыщенным. Можно даже смешивать виды мяса для баланса.
Чем крупнее пельмень, тем больше мяса и меньше обёртки.
Так вы получите больше пользы с каждой порцией и уменьшите количество "пустых" калорий из теста. Удачное решение — лепить пельмени сами, регулируя пропорции вручную.
Заправка — это важно. Вместо майонеза используйте сметану или йогурт, желательно без добавок.
Меньше соли, меньше жира — и больше вкуса. Можно добавить зелень, чеснок или каплю горчицы — получится вкусный и лёгкий соус.
При варке добавьте в кастрюлю лук, морковь, лавровый лист.
Овощи обогатят бульон вкусом, а сами пельмени станут ароматнее и насыщеннее. Такой подход — простой, но работает безотказно.
Всего несколько корректировок — и привычное блюдо превращается в питательное и сбалансированное. Главное — готовить с умом. А пельмени при этом останутся любимыми.
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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