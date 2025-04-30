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Этот салат уходит первым со стола — всегда

2:03
Еда

Если вы всё ещё думаете, что салат с кальмаром — это скучно, значит, вы просто не ели правильный. Этот морской деликатес раскрывается по-настоящему только в гармоничном сочетании: немного хруста, немного кремовости, немного кислинки и совсем чуть-чуть дерзости. И вот он — тот самый салат, который просят готовить снова и снова.

салат с кальмаром
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
салат с кальмаром

Почему именно кальмар

Кальмар — белковый, нежный, низкокалорийный и очень благодарный ингредиент. Он легко впитывает ароматы и не перебивает другие вкусы. Главное — не переварить. И сочетать правильно.

Рецепт идеального салата с кальмаром

Ингредиенты:

  • Кальмары — 3 тушки

  • Яйца — 3 шт.

  • Огурцы свежие — 2 шт.

  • Кукуруза консервированная — 5 ст. л.

  • Зелёный лук — 1 пучок

  • Майонез — 3-4 ст. л. (или сметана с каплей лимона)

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Подготовка кальмаров.
    Очистите тушки от плёнки. Бросьте в кипящую подсоленную воду — ровно на 1 минуту!
    Выньте, остудите и нарежьте соломкой.

  2. Отварите яйца, остудите, натрите на крупной тёрке.

  3. Огурцы нарежьте соломкой, лук — мелко. Всё соедините в миске.

  4. Добавьте кукурузу, кальмары, яйца, майонез, соль и перец. Перемешайте.

  5. Охладите 30 минут в холодильнике — и подавайте!

Секрет идеального вкуса:

  • Используйте свежие или замороженные неварёные кальмары — кольца из банки не дадут нужной текстуры.

  • Не варите дольше минуты — иначе получите резину.

  • Добавьте чуть лимонного сока в заправку — и салат "заиграет".

Вариации, которые стоит попробовать:

  • Добавить авокадо — для кремовости

  • Заменить кукурузу на зелёный горошек

  • Использовать греческий йогурт вместо майонеза

  • Подать в тарелке из авокадо или в тарталетках

Уточнения

Кальма́ры — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. Голова чётко отделена от туловища, на ней расположены щупальца с присосками и крючками. Из них восемь — это обычно короткие конической формы (т. н. руки) и два длинные с расширениями на конце. Длина тела от 0,7 см до более 5 м, с учётом щупальцев общая длина может превышать эти размеры в несколько раз. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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