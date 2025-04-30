Этот салат уходит первым со стола — всегда

Если вы всё ещё думаете, что салат с кальмаром — это скучно, значит, вы просто не ели правильный. Этот морской деликатес раскрывается по-настоящему только в гармоничном сочетании: немного хруста, немного кремовости, немного кислинки и совсем чуть-чуть дерзости. И вот он — тот самый салат, который просят готовить снова и снова.
Кальмар — белковый, нежный, низкокалорийный и очень благодарный ингредиент. Он легко впитывает ароматы и не перебивает другие вкусы. Главное — не переварить. И сочетать правильно.
Ингредиенты:
Кальмары — 3 тушки
Яйца — 3 шт.
Огурцы свежие — 2 шт.
Кукуруза консервированная — 5 ст. л.
Зелёный лук — 1 пучок
Майонез — 3-4 ст. л. (или сметана с каплей лимона)
Соль, перец — по вкусу
Подготовка кальмаров.
Очистите тушки от плёнки. Бросьте в кипящую подсоленную воду — ровно на 1 минуту!
Выньте, остудите и нарежьте соломкой.
Отварите яйца, остудите, натрите на крупной тёрке.
Огурцы нарежьте соломкой, лук — мелко. Всё соедините в миске.
Добавьте кукурузу, кальмары, яйца, майонез, соль и перец. Перемешайте.
Охладите 30 минут в холодильнике — и подавайте!
Используйте свежие или замороженные неварёные кальмары — кольца из банки не дадут нужной текстуры.
Не варите дольше минуты — иначе получите резину.
Добавьте чуть лимонного сока в заправку — и салат "заиграет".
Добавить авокадо — для кремовости
Заменить кукурузу на зелёный горошек
Использовать греческий йогурт вместо майонеза
Подать в тарелке из авокадо или в тарталетках
Кальма́ры — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. Голова чётко отделена от туловища, на ней расположены щупальца с присосками и крючками. Из них восемь — это обычно короткие конической формы (т. н. руки) и два длинные с расширениями на конце. Длина тела от 0,7 см до более 5 м, с учётом щупальцев общая длина может превышать эти размеры в несколько раз.
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