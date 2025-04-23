Нежная запеканка с рыбой и картофелем: идеально к семейному ужину

Что получится, если соединить в одном блюде сочную рыбу, ароматную зелень и нежную картошку? Настоящий гратен по-французски, но с домашним уютом и русским размахом. Лосось придаёт запеканке глубину, шпинат — сочность, а соус со сметаной и мускатным орехом связывает всё в идеальную гармонию.
Это блюдо легко приготовить, но выглядит празднично и вполне достойно не только буднего ужина, но и новогоднего стола.
800 г картофеля
600 г филе лосося
400 г шпината
200 г сметаны
400 мл молока
2 ст. л. белого вина
2 зубчика чеснока
2 луковицы шалота
1 пучок укропа
75 г сливочного масла
2 ст. л. муки
Молотый мускатный орех, соль, перец по вкусу
1. Подготовьте рыбу
Лосось нарежьте кубиками, смешайте с тонко нарезанным шалотом, половиной укропа и вином. Посолите, поперчите, оставьте мариноваться на 15-20 минут.
2. Подготовьте картофель
Очистите и нарежьте его тонкими ломтиками. Варите 5 минут в подсоленной воде с зубчиком чеснока. Слейте воду, добавьте оставшийся укроп.
3. Шпинат — без лишней влаги
На сливочном масле припустите шпинат под крышкой 3-4 минуты. Он должен "осесть". Посолите и поперчите.
4. Варим соус
На оставшемся масле обжарьте муку до кремового цвета (1-2 минуты), затем влейте молоко и добавьте сметану. Варите 5 минут до загустения, приправьте солью, перцем и щепоткой муската.
5. Собираем гратен
Натрите форму чесноком и смажьте маслом. Выложите слоями: рыбу → шпинат → картофель. Залейте всё соусом.
6. Запекаем
Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут. Подавайте горячим, желательно с хрустящей корочкой и свежей зеленью.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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