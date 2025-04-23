Нежная запеканка с рыбой и картофелем: идеально к семейному ужину

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Что получится, если соединить в одном блюде сочную рыбу, ароматную зелень и нежную картошку? Настоящий гратен по-французски, но с домашним уютом и русским размахом. Лосось придаёт запеканке глубину, шпинат — сочность, а соус со сметаной и мускатным орехом связывает всё в идеальную гармонию.

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Это блюдо легко приготовить, но выглядит празднично и вполне достойно не только буднего ужина, но и новогоднего стола.

Что понадобится (на 6 порций)

800 г картофеля

600 г филе лосося

400 г шпината

200 г сметаны

400 мл молока

2 ст. л. белого вина

2 зубчика чеснока

2 луковицы шалота

1 пучок укропа

75 г сливочного масла

2 ст. л. муки

Молотый мускатный орех, соль, перец по вкусу

Как готовить

1. Подготовьте рыбу

Лосось нарежьте кубиками, смешайте с тонко нарезанным шалотом, половиной укропа и вином. Посолите, поперчите, оставьте мариноваться на 15-20 минут.

2. Подготовьте картофель

Очистите и нарежьте его тонкими ломтиками. Варите 5 минут в подсоленной воде с зубчиком чеснока. Слейте воду, добавьте оставшийся укроп.

3. Шпинат — без лишней влаги

На сливочном масле припустите шпинат под крышкой 3-4 минуты. Он должен "осесть". Посолите и поперчите.

4. Варим соус

На оставшемся масле обжарьте муку до кремового цвета (1-2 минуты), затем влейте молоко и добавьте сметану. Варите 5 минут до загустения, приправьте солью, перцем и щепоткой муската.

5. Собираем гратен

Натрите форму чесноком и смажьте маслом. Выложите слоями: рыбу → шпинат → картофель. Залейте всё соусом.

6. Запекаем

Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут. Подавайте горячим, желательно с хрустящей корочкой и свежей зеленью.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

