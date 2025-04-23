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Нежная запеканка с рыбой и картофелем: идеально к семейному ужину

2:19
Еда

Что получится, если соединить в одном блюде сочную рыбу, ароматную зелень и нежную картошку? Настоящий гратен по-французски, но с домашним уютом и русским размахом. Лосось придаёт запеканке глубину, шпинат — сочность, а соус со сметаной и мускатным орехом связывает всё в идеальную гармонию.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Это блюдо легко приготовить, но выглядит празднично и вполне достойно не только буднего ужина, но и новогоднего стола.

Что понадобится (на 6 порций)

  • 800 г картофеля

  • 600 г филе лосося

  • 400 г шпината

  • 200 г сметаны

  • 400 мл молока

  • 2 ст. л. белого вина

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 луковицы шалота

  • 1 пучок укропа

  • 75 г сливочного масла

  • 2 ст. л. муки

  • Молотый мускатный орех, соль, перец по вкусу

Как готовить

1. Подготовьте рыбу
Лосось нарежьте кубиками, смешайте с тонко нарезанным шалотом, половиной укропа и вином. Посолите, поперчите, оставьте мариноваться на 15-20 минут.

2. Подготовьте картофель
Очистите и нарежьте его тонкими ломтиками. Варите 5 минут в подсоленной воде с зубчиком чеснока. Слейте воду, добавьте оставшийся укроп.

3. Шпинат — без лишней влаги
На сливочном масле припустите шпинат под крышкой 3-4 минуты. Он должен "осесть". Посолите и поперчите.

4. Варим соус
На оставшемся масле обжарьте муку до кремового цвета (1-2 минуты), затем влейте молоко и добавьте сметану. Варите 5 минут до загустения, приправьте солью, перцем и щепоткой муската.

5. Собираем гратен
Натрите форму чесноком и смажьте маслом. Выложите слоями: рыбу → шпинат → картофель. Залейте всё соусом.

6. Запекаем
Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут. Подавайте горячим, желательно с хрустящей корочкой и свежей зеленью.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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