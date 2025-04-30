Что за вкус у медведя? Мясо, которое не оставит равнодушным

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы ели медвежатину? Скорее всего — нет. А зря. Это мясо окутано мифами и предрассудками, но те, кто рискнул, чаще всего становятся его поклонниками. Медвежатина — это не просто дичь. Это кулинарный вызов, редкое удовольствие и настоящий вкус тайги.

Фото: Freepik by bublikhaus is licensed under Рublic domain мясо

Рассказываем, где попробовать, как готовить и почему у неё такой особенный вкус.

Что собой представляет медвежатина

Медвежатина — тёмное, плотное мясо с насыщенным вкусом.

Чаще всего она напоминает что-то среднее между говядиной и дичью: по текстуре — как мраморная говядина, по аромату — ближе к оленине или кабану, но с ярко выраженной дикой ноткой.

Её жир имеет специфический запах — поэтому перед приготовлением его часто срезают или вытапливают отдельно. А мясо — вымачивают, маринуют и долго готовят.

Где попробовать

Медвежатину можно встретить:

В ресторанах русской и северной кухни — в Карелии, Архангельске, на Камчатке, в Якутии

В охотничьих усадьбах и фермерских хозяйствах — особенно в Сибири

В специализированных онлайн-магазинах — поставляют тушёнку, фарш, вырезку

Блюда с медвежатиной бывают сезонными и не всегда доступны, но их обязательно стоит поискать в локальных заведениях северных регионов.

Как готовить дома

Главное правило — подготовка

Медвежатина требует времени:

Сначала вымыть и вымочить в холодной воде или в молоке (4–8 часов)

Затем мариновать — в вине, кефире, уксусе или специях (лучше всего — 12–24 часа)

Готовить медленно: тушение, запекание, томление в казане

Рецепт тушёной медвежатины с брусничным соусом:

Медвежья вырезка — 600 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Вино красное сухое — 200 мл

Перец, лавровый лист, можжевельник — по вкусу

Соль — по вкусу

Брусника — 1 горсть, сахар — по вкусу

Обжарьте мясо до корочки, добавьте овощи, залейте вином и тушите 2–3 часа. Отдельно приготовьте соус: бруснику с сахаром протомить 10 минут. Подавайте вместе. Это вкус, который не забудется никогда.

Вкусно ли это

Да. Но не для всех. Медвежатина — не нейтральное мясо. У неё есть характер. Вкус — мощный, немного сладковатый, с тёплыми "лесными" оттенками. Он лучше раскрывается в тушении и с кислыми ягодными соусами — брусника, клюква, рябина идеально подходят.