Секретный штрих, который спасёт любой томатный соус

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы готовите пасту, всё вроде бы правильно: томаты, чеснок, базилик… но чего-то не хватает? Есть секрет, который знают только повара. Один маленький ингредиент способен раскрыть вкус соуса так, что вы удивитесь, почему не добавляли его раньше.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain томатная паста

Встречайте: анчоусная паста

Именно она, по мнению экспертов, делает вкус томатного соуса глубоким, насыщенным и, что самое важное, — неузнаваемо вкусным. При этом сам вкус анчоуса почти не чувствуется — он просто поднимает блюдо на новый уровень.

Как её использовать:

Разогрейте немного оливкового масла в сковороде Обжарьте в нём мелко нарезанный чеснок до появления аромата Добавьте 1 чайную ложку анчоусной пасты Перемешивайте — паста растворится и «растворит» вас Влейте перетёртые томаты, тушите не менее 10 минут В конце — соль, перец, немного базилика или сыра по вкусу

Результат: пикантный, яркий соус с эффектом «умами» — тем самым волшебным вкусом, который невозможно описать, но легко распознать.

Никто не узнает ваш секрет

Даже самые искушённые гости будут перебирать в уме: "Что это? Орегано? Вяленые томаты? Пармезан?" — и всё равно не угадают. Они просто попросят добавки.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов. Подаётся к самым разнообразным блюдам: выпечке, овощным, мясным, рыбным. Служит их ингредиентом. Имеет широкое распространение в странах, где выращивают томаты, поэтому характерен для итальянской, испанской, мексиканской, греческой, болгарской и других кухонь.



