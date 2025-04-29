Секретный штрих, который спасёт любой томатный соус

Вы готовите пасту, всё вроде бы правильно: томаты, чеснок, базилик… но чего-то не хватает? Есть секрет, который знают только повара. Один маленький ингредиент способен раскрыть вкус соуса так, что вы удивитесь, почему не добавляли его раньше.
Именно она, по мнению экспертов, делает вкус томатного соуса глубоким, насыщенным и, что самое важное, — неузнаваемо вкусным. При этом сам вкус анчоуса почти не чувствуется — он просто поднимает блюдо на новый уровень.
Разогрейте немного оливкового масла в сковороде
Обжарьте в нём мелко нарезанный чеснок до появления аромата
Добавьте 1 чайную ложку анчоусной пасты
Перемешивайте — паста растворится и «растворит» вас
Влейте перетёртые томаты, тушите не менее 10 минут
В конце — соль, перец, немного базилика или сыра по вкусу
Результат: пикантный, яркий соус с эффектом «умами» — тем самым волшебным вкусом, который невозможно описать, но легко распознать.
Даже самые искушённые гости будут перебирать в уме: "Что это? Орегано? Вяленые томаты? Пармезан?" — и всё равно не угадают. Они просто попросят добавки.
Томатный соус — овощной соус на основе томатов. Подаётся к самым разнообразным блюдам: выпечке, овощным, мясным, рыбным. Служит их ингредиентом. Имеет широкое распространение в странах, где выращивают томаты, поэтому характерен для итальянской, испанской, мексиканской, греческой, болгарской и других кухонь.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.