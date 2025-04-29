Густой, как крем: суп, который хочется съесть ложкой и вылизать

Если бы уют можно было подать в тарелке, это был бы он. Сырный суп — не просто первое блюдо. Это объятие в жидком виде. Густой, бархатный, с плавленым сыром, который тянется, но не липнет, а вкус — такой, что и взрослый расслабится, и ребёнок попросит добавки.
Куриное филе — 400 г
Картофель — 3 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Плавленый сыр — 150 г
Соль, молотый перец, кориандр — по вкусу
Петрушка — 2–3 веточки для подачи
Курица — основа вкуса.
Отварите филе на медленном огне в кастрюле. Не забудьте снимать пену — бульон должен быть чистым и прозрачным. Варите около 30 минут.
Добавляем овощи.
Картофель нарежьте дольками и опустите в бульон. Лук мелко нарежьте, морковь натрите — пассеруйте до золотистости на сковороде.
Собираем вкус.
Разберите варёную курицу на волокна, верните в кастрюлю. Добавьте овощную обжарку. Посолите, приправьте специями и варите ещё 20 минут.
Момент сыра.
За 5 минут до готовности введите плавленый сыр — нарезанный или порционный. Перемешайте до однородной кремовой текстуры.
Финальный штрих.
Украсьте свежей петрушкой и подавайте горячим. Желательно — сразу с гренками или хрустящими хлебцами.
В отличие от традиционных супов, сырный — мягкий и обволакивающий. Он не бьёт по вкусовым рецепторам — он их ласкает. Его легко готовить, но он всегда звучит как что-то особенное. Можно экспериментировать с сырами, добавлять грибы или бекон, но классика — это всегда победа.
Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов. В зависимости от рецепта в сырный суп добавляют лук, морковь, картофель, сельдерей, грибы, сливочное масло, молоко, мясной бульон, а также мясные продукты.
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