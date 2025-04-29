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Густой, как крем: суп, который хочется съесть ложкой и вылизать

1:57
Еда

Если бы уют можно было подать в тарелке, это был бы он. Сырный суп — не просто первое блюдо. Это объятие в жидком виде. Густой, бархатный, с плавленым сыром, который тянется, но не липнет, а вкус — такой, что и взрослый расслабится, и ребёнок попросит добавки.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Что понадобится:

  • Куриное филе — 400 г

  • Картофель — 3 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Плавленый сыр — 150 г

  • Соль, молотый перец, кориандр — по вкусу

  • Петрушка — 2–3 веточки для подачи

Как готовить:

  1. Курица — основа вкуса.
    Отварите филе на медленном огне в кастрюле. Не забудьте снимать пену — бульон должен быть чистым и прозрачным. Варите около 30 минут.

  2. Добавляем овощи.
    Картофель нарежьте дольками и опустите в бульон. Лук мелко нарежьте, морковь натрите — пассеруйте до золотистости на сковороде.

  3. Собираем вкус.
    Разберите варёную курицу на волокна, верните в кастрюлю. Добавьте овощную обжарку. Посолите, приправьте специями и варите ещё 20 минут.

  4. Момент сыра.
    За 5 минут до готовности введите плавленый сыр — нарезанный или порционный. Перемешайте до однородной кремовой текстуры.

  5. Финальный штрих.
    Украсьте свежей петрушкой и подавайте горячим. Желательно — сразу с гренками или хрустящими хлебцами.

Секрет вкуса

В отличие от традиционных супов, сырный — мягкий и обволакивающий. Он не бьёт по вкусовым рецепторам — он их ласкает. Его легко готовить, но он всегда звучит как что-то особенное. Можно экспериментировать с сырами, добавлять грибы или бекон, но классика — это всегда победа.

Уточнения

Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов. В зависимости от рецепта в сырный суп добавляют лук, морковь, картофель, сельдерей, грибы, сливочное масло, молоко, мясной бульон, а также мясные продукты. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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