Густой, как крем: суп, который хочется съесть ложкой и вылизать

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если бы уют можно было подать в тарелке, это был бы он. Сырный суп — не просто первое блюдо. Это объятие в жидком виде. Густой, бархатный, с плавленым сыром, который тянется, но не липнет, а вкус — такой, что и взрослый расслабится, и ребёнок попросит добавки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Что понадобится:

Куриное филе — 400 г

Картофель — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Плавленый сыр — 150 г

Соль, молотый перец, кориандр — по вкусу

Петрушка — 2–3 веточки для подачи

Как готовить:

Курица — основа вкуса.

Отварите филе на медленном огне в кастрюле. Не забудьте снимать пену — бульон должен быть чистым и прозрачным. Варите около 30 минут. Добавляем овощи.

Картофель нарежьте дольками и опустите в бульон. Лук мелко нарежьте, морковь натрите — пассеруйте до золотистости на сковороде. Собираем вкус.

Разберите варёную курицу на волокна, верните в кастрюлю. Добавьте овощную обжарку. Посолите, приправьте специями и варите ещё 20 минут. Момент сыра.

За 5 минут до готовности введите плавленый сыр — нарезанный или порционный. Перемешайте до однородной кремовой текстуры. Финальный штрих.

Украсьте свежей петрушкой и подавайте горячим. Желательно — сразу с гренками или хрустящими хлебцами.

Секрет вкуса

В отличие от традиционных супов, сырный — мягкий и обволакивающий. Он не бьёт по вкусовым рецепторам — он их ласкает. Его легко готовить, но он всегда звучит как что-то особенное. Можно экспериментировать с сырами, добавлять грибы или бекон, но классика — это всегда победа.

Уточнения

Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов. В зависимости от рецепта в сырный суп добавляют лук, морковь, картофель, сельдерей, грибы, сливочное масло, молоко, мясной бульон, а также мясные продукты.



