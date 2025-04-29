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Тесто как пух, начинка как крем: ватрушки, которые влюбляют

1:59
Еда

Это аромат свежеиспечённых ватрушек. Румяные, мягкие, с нежной творожной начинкой — такие, какими их помнит каждый из нас с детства. И самое приятное: приготовить их совсем не сложно, даже если вы нечасто бываете у плиты.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Идеальные ватрушки начинаются с правильного теста

Для начала — опара, чтобы тесто получилось пышным и живым:

  • Тёплая вода — 80 мл

  • Пшеничная мука — 110 г

  • Сухие дрожжи — 2 г

Смешайте и оставьте в тепле на 5 часов.

Теперь — основное тесто:

  • Тёплая вода — 3 ст. л.

  • Пшеничная мука — 150 г

  • Сухие дрожжи — 4 г

  • Сливочное масло — 60 г (растопить)

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 60 г

  • Соль — 2 г

Добавьте дрожжи в воду, влейте в опару, вмешайте масло, яйцо, сахар и соль. Постепенно всыпьте муку и вымесите гладкое тесто. Оставьте на 2 часа под полотенцем — оно увеличится вдвое.

Нежная творожная начинка

  • Творог — 300 г

  • Сахар — 60 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 1 ч. л.

Смешайте до однородности. Хотите поиграть со вкусом? Добавьте немного изюма или кураги.

Формируем и выпекаем

  1. Разделите тесто на шарики.

  2. Сделайте из них лепёшки и в центре — углубление стаканом.

  3. Дайте подойти 30 минут.

  4. Выложите начинку.

  5. Смажьте взбитым яйцом.

  6. Выпекайте при 200°C — 20-25 минут.

Совет: не пересушите — ватрушки любят заботу и точность.

С чем подать

Идеально — с горячим чаем или стаканом молока. А если подать их тёплыми — запах соберёт всю семью на кухне без слов.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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