Тесто как пух, начинка как крем: ватрушки, которые влюбляют

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Это аромат свежеиспечённых ватрушек. Румяные, мягкие, с нежной творожной начинкой — такие, какими их помнит каждый из нас с детства. И самое приятное: приготовить их совсем не сложно, даже если вы нечасто бываете у плиты.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки

Идеальные ватрушки начинаются с правильного теста

Для начала — опара, чтобы тесто получилось пышным и живым:

Тёплая вода — 80 мл

Пшеничная мука — 110 г

Сухие дрожжи — 2 г

Смешайте и оставьте в тепле на 5 часов.

Теперь — основное тесто:

Тёплая вода — 3 ст. л.

Пшеничная мука — 150 г

Сухие дрожжи — 4 г

Сливочное масло — 60 г (растопить)

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 60 г

Соль — 2 г

Добавьте дрожжи в воду, влейте в опару, вмешайте масло, яйцо, сахар и соль. Постепенно всыпьте муку и вымесите гладкое тесто. Оставьте на 2 часа под полотенцем — оно увеличится вдвое.

Нежная творожная начинка

Творог — 300 г

Сахар — 60 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ч. л.

Смешайте до однородности. Хотите поиграть со вкусом? Добавьте немного изюма или кураги.

Формируем и выпекаем

Разделите тесто на шарики. Сделайте из них лепёшки и в центре — углубление стаканом. Дайте подойти 30 минут. Выложите начинку. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200°C — 20-25 минут.

Совет: не пересушите — ватрушки любят заботу и точность.

С чем подать

Идеально — с горячим чаем или стаканом молока. А если подать их тёплыми — запах соберёт всю семью на кухне без слов.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.



