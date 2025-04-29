Тесто как пух, начинка как крем: ватрушки, которые влюбляют

Это аромат свежеиспечённых ватрушек. Румяные, мягкие, с нежной творожной начинкой — такие, какими их помнит каждый из нас с детства. И самое приятное: приготовить их совсем не сложно, даже если вы нечасто бываете у плиты.
Для начала — опара, чтобы тесто получилось пышным и живым:
Тёплая вода — 80 мл
Пшеничная мука — 110 г
Сухие дрожжи — 2 г
Смешайте и оставьте в тепле на 5 часов.
Теперь — основное тесто:
Тёплая вода — 3 ст. л.
Пшеничная мука — 150 г
Сухие дрожжи — 4 г
Сливочное масло — 60 г (растопить)
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 60 г
Соль — 2 г
Добавьте дрожжи в воду, влейте в опару, вмешайте масло, яйцо, сахар и соль. Постепенно всыпьте муку и вымесите гладкое тесто. Оставьте на 2 часа под полотенцем — оно увеличится вдвое.
Творог — 300 г
Сахар — 60 г
Ванильный сахар — 10 г
Яйцо — 1 шт.
Мука — 1 ч. л.
Смешайте до однородности. Хотите поиграть со вкусом? Добавьте немного изюма или кураги.
Разделите тесто на шарики.
Сделайте из них лепёшки и в центре — углубление стаканом.
Дайте подойти 30 минут.
Выложите начинку.
Смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте при 200°C — 20-25 минут.
Совет: не пересушите — ватрушки любят заботу и точность.
Идеально — с горячим чаем или стаканом молока. А если подать их тёплыми — запах соберёт всю семью на кухне без слов.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.