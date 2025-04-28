Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Он придаёт характер, глубину и вкус сотням рецептов. И если вы хотите наслаждаться им круглый год, важно не только собрать урожай, но и правильно его сохранить. А лучший способ — сушка.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Вот три проверенных способа, как высушить чеснок дома — быстро, удобно и с пользой.

1. Классика: на воздухе

Если у вас есть сухое и тёплое помещение — например, чердак, сарай или веранда — смело выбирайте этот способ:

Отберите только крепкие и здоровые головки

Свяжите их в пучки по 5-10 штук

Подвесьте вниз стеблями

Убедитесь, что место хорошо проветривается

Влажность — главный враг: без проветривания чеснок может заплесневеть.

2. Быстро и эффективно: в духовке

Когда ждать некогда, а хочется сохранить вкус:

Очистите зубчики от внешней шелухи

Разложите в один слой на противне

Выставьте температуру 50-60°C

Периодически переворачивайте для равномерной сушки

Процесс займёт несколько часов, но зато вы получите сухие и ароматные ломтики без лишнего ожидания.

3. С минимальными усилиями: электросушилка

Если у вас есть сушилка для фруктов или овощей — вы в выигрыше:

Разложите зубчики по лоткам

Выберите температуру около 55°C

Время сушки — 6-8 часов

Готовность легко проверить: чеснок должен стать сухим и ломким.

После сушки храните чеснок в стеклянных банках или тканевых мешочках в прохладном тёмном месте. Так он сохранит аромат и полезные свойства до следующего урожая — и вы всегда будете с запасом вкуса под рукой.