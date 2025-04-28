Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как растут сильные дети: 7 привычек любящих родителей
Почему кошка ломится в ванную, как только вы туда заходите: 7 пушистых причин
Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора
Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной
Сахар и рассада: как правильно использовать сладкое чудо для роста
Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом
Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Зарплата учителей ниже, чем у разносчиков пиццы? Валентина Матвиенко бьёт тревогу

Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа

1:46
Еда

Он придаёт характер, глубину и вкус сотням рецептов. И если вы хотите наслаждаться им круглый год, важно не только собрать урожай, но и правильно его сохранить. А лучший способ — сушка.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Вот три проверенных способа, как высушить чеснок дома — быстро, удобно и с пользой.

1. Классика: на воздухе

Если у вас есть сухое и тёплое помещение — например, чердак, сарай или веранда — смело выбирайте этот способ:

  • Отберите только крепкие и здоровые головки

  • Свяжите их в пучки по 5-10 штук

  • Подвесьте вниз стеблями

  • Убедитесь, что место хорошо проветривается

Влажность — главный враг: без проветривания чеснок может заплесневеть.

2. Быстро и эффективно: в духовке

Когда ждать некогда, а хочется сохранить вкус:

  • Очистите зубчики от внешней шелухи

  • Разложите в один слой на противне

  • Выставьте температуру 50-60°C

  • Периодически переворачивайте для равномерной сушки

Процесс займёт несколько часов, но зато вы получите сухие и ароматные ломтики без лишнего ожидания.

3. С минимальными усилиями: электросушилка

Если у вас есть сушилка для фруктов или овощей — вы в выигрыше:

  • Разложите зубчики по лоткам

  • Выберите температуру около 55°C

  • Время сушки — 6-8 часов

Готовность легко проверить: чеснок должен стать сухим и ломким.

После сушки храните чеснок в стеклянных банках или тканевых мешочках в прохладном тёмном месте. Так он сохранит аромат и полезные свойства до следующего урожая — и вы всегда будете с запасом вкуса под рукой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли
Наука и техника
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли Аудио 
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Домашние животные
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул Аудио 
Популярное
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие

Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?

Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Как растут сильные дети: 7 привычек любящих родителей
Почему кошка ломится в ванную, как только вы туда заходите: 7 пушистых причин
Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора
Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной
Сахар и рассада: как правильно использовать сладкое чудо для роста
Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом
Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Зарплата учителей ниже, чем у разносчиков пиццы? Валентина Матвиенко бьёт тревогу
Как избежать ненужных расходов за границей: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.