Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа

Он придаёт характер, глубину и вкус сотням рецептов. И если вы хотите наслаждаться им круглый год, важно не только собрать урожай, но и правильно его сохранить. А лучший способ — сушка.
Вот три проверенных способа, как высушить чеснок дома — быстро, удобно и с пользой.
Если у вас есть сухое и тёплое помещение — например, чердак, сарай или веранда — смело выбирайте этот способ:
Отберите только крепкие и здоровые головки
Свяжите их в пучки по 5-10 штук
Подвесьте вниз стеблями
Убедитесь, что место хорошо проветривается
Влажность — главный враг: без проветривания чеснок может заплесневеть.
Когда ждать некогда, а хочется сохранить вкус:
Очистите зубчики от внешней шелухи
Разложите в один слой на противне
Выставьте температуру 50-60°C
Периодически переворачивайте для равномерной сушки
Процесс займёт несколько часов, но зато вы получите сухие и ароматные ломтики без лишнего ожидания.
Если у вас есть сушилка для фруктов или овощей — вы в выигрыше:
Разложите зубчики по лоткам
Выберите температуру около 55°C
Время сушки — 6-8 часов
Готовность легко проверить: чеснок должен стать сухим и ломким.
После сушки храните чеснок в стеклянных банках или тканевых мешочках в прохладном тёмном месте. Так он сохранит аромат и полезные свойства до следующего урожая — и вы всегда будете с запасом вкуса под рукой.
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