Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта

Теперь это не проблема: мультиварка берёт всё на себя. Даже такое блюдо, как узбекский плов, — с насыщенным вкусом, мягкой бараниной и рассыпчатым рисом — теперь можно приготовить без суеты.
Рис длиннозерный — 250 г
Баранина (мякоть с жирком) — 500 г
Лук — 2 головки
Морковь — 1 крупная
Чеснок — 1 головка
Масло растительное — 4 ст. л.
Специи для плова, соль, барбарис — по вкусу
Вода — 400–500 мл
Жарим мясо. Включите режим «Жарка», налейте масло в чашу мультиварки и хорошо разогрейте. Обжарьте кусочки баранины до румяной корочки.
Добавляем лук. Нарезанный полукольцами лук выложите к мясу и жарьте до золотистого цвета.
Морковь. Нарежьте её брусочками, добавьте к мясу с луком. Обжаривайте до выпаривания жидкости.
Рис. Промойте, высыпьте в чашу, перемешайте и обжаривайте 2–3 минуты до лёгкой прозрачности.
Заливаем водой. Вода должна покрывать содержимое примерно на 1–1,5 см.
Приправляем. Добавьте соль, специи, барбарис. В центр вставьте очищенную головку чеснока.
Готовим. Закройте крышку, установите режим «Плов». Дождитесь сигнала.
Финальный штрих. После завершения — дайте постоять 15 минут в режиме подогрева.
В итоге: насыщенный, ароматный и рассыпчатый плов, словно из настоящего узбекского казана.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
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