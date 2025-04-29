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Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта

1:47
Еда

Теперь это не проблема: мультиварка берёт всё на себя. Даже такое блюдо, как узбекский плов, — с насыщенным вкусом, мягкой бараниной и рассыпчатым рисом — теперь можно приготовить без суеты.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Что понадобится:

  • Рис длиннозерный — 250 г

  • Баранина (мякоть с жирком) — 500 г

  • Лук — 2 головки

  • Морковь — 1 крупная

  • Чеснок — 1 головка

  • Масло растительное — 4 ст. л.

  • Специи для плова, соль, барбарис — по вкусу

  • Вода — 400–500 мл

Как готовить:

  1. Жарим мясо. Включите режим «Жарка», налейте масло в чашу мультиварки и хорошо разогрейте. Обжарьте кусочки баранины до румяной корочки.

  2. Добавляем лук. Нарезанный полукольцами лук выложите к мясу и жарьте до золотистого цвета.

  3. Морковь. Нарежьте её брусочками, добавьте к мясу с луком. Обжаривайте до выпаривания жидкости.

  4. Рис. Промойте, высыпьте в чашу, перемешайте и обжаривайте 2–3 минуты до лёгкой прозрачности.

  5. Заливаем водой. Вода должна покрывать содержимое примерно на 1–1,5 см.

  6. Приправляем. Добавьте соль, специи, барбарис. В центр вставьте очищенную головку чеснока.

  7. Готовим. Закройте крышку, установите режим «Плов». Дождитесь сигнала.

  8. Финальный штрих. После завершения — дайте постоять 15 минут в режиме подогрева.

В итоге: насыщенный, ароматный и рассыпчатый плов, словно из настоящего узбекского казана.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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