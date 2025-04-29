Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Теперь это не проблема: мультиварка берёт всё на себя. Даже такое блюдо, как узбекский плов, — с насыщенным вкусом, мягкой бараниной и рассыпчатым рисом — теперь можно приготовить без суеты.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Что понадобится:

Рис длиннозерный — 250 г

Баранина (мякоть с жирком) — 500 г

Лук — 2 головки

Морковь — 1 крупная

Чеснок — 1 головка

Масло растительное — 4 ст. л.

Специи для плова, соль, барбарис — по вкусу

Вода — 400–500 мл

Как готовить:

Жарим мясо. Включите режим «Жарка», налейте масло в чашу мультиварки и хорошо разогрейте. Обжарьте кусочки баранины до румяной корочки. Добавляем лук. Нарезанный полукольцами лук выложите к мясу и жарьте до золотистого цвета. Морковь. Нарежьте её брусочками, добавьте к мясу с луком. Обжаривайте до выпаривания жидкости. Рис. Промойте, высыпьте в чашу, перемешайте и обжаривайте 2–3 минуты до лёгкой прозрачности. Заливаем водой. Вода должна покрывать содержимое примерно на 1–1,5 см. Приправляем. Добавьте соль, специи, барбарис. В центр вставьте очищенную головку чеснока. Готовим. Закройте крышку, установите режим «Плов». Дождитесь сигнала. Финальный штрих. После завершения — дайте постоять 15 минут в режиме подогрева.

В итоге: насыщенный, ароматный и рассыпчатый плов, словно из настоящего узбекского казана.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.



