Самое популярное мясо в мире — и это не то, что вы подумали

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о мясе, большинство тут же вспоминает курицу — мол, дёшево, удобно, повсеместно. Кто-то называет говядину — символ стейков и бургеров. Но глобальная статистика говорит совсем другое.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

Самое популярное мясо на планете — это свинина

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, именно свинина занимает первое место по потреблению в мире. Её доля — 36% от всего объёма съеденного мяса.

Следом идёт птица — 33%. Говядина — третья с 24%. Баранина замыкает рейтинг — всего 5%.

Кто съедает больше всех

Безоговорочный лидер по потреблению свинины — Китай. Здесь на неё приходится почти половина мирового спроса. И дело не только в численности населения. Свинина — часть культурного кода, встроенная в традиционные блюда, от уличной еды до праздничных столов.

Также свинину активно едят в США, странах Европы и, конечно, в России.

Почему свинина побеждает

Доступность. Свинина чаще всего дешевле говядины.

Удобство производства. Разведение свиней проще и быстрее.

Разнообразие. Вырезка и другие части могут быть вполне постными и богатыми белком.

Да, у свинины репутация жирного мяса, но это вопрос выбора куска и способа приготовления.

Так что если вы думали, что курица — королева стола, подумайте ещё раз. Мир делает ставку на свинину.