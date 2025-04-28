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Самое популярное мясо в мире — и это не то, что вы подумали

1:38
Еда

Когда речь заходит о мясе, большинство тут же вспоминает курицу — мол, дёшево, удобно, повсеместно. Кто-то называет говядину — символ стейков и бургеров. Но глобальная статистика говорит совсем другое.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

Самое популярное мясо на планете — это свинина

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, именно свинина занимает первое место по потреблению в мире. Её доля — 36% от всего объёма съеденного мяса.

Следом идёт птица — 33%. Говядина — третья с 24%. Баранина замыкает рейтинг — всего 5%.

Кто съедает больше всех

Безоговорочный лидер по потреблению свинины — Китай. Здесь на неё приходится почти половина мирового спроса. И дело не только в численности населения. Свинина — часть культурного кода, встроенная в традиционные блюда, от уличной еды до праздничных столов.

Также свинину активно едят в США, странах Европы и, конечно, в России.

Почему свинина побеждает

  • Доступность. Свинина чаще всего дешевле говядины.

  • Удобство производства. Разведение свиней проще и быстрее.

  • Разнообразие. Вырезка и другие части могут быть вполне постными и богатыми белком.

Да, у свинины репутация жирного мяса, но это вопрос выбора куска и способа приготовления.

Так что если вы думали, что курица — королева стола, подумайте ещё раз. Мир делает ставку на свинину.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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