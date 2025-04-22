Бабушкина манка на молоке с комочками — раздражала, но вспоминается с теплотой

Каждое советское (и постсоветское) детство не обошлось без этого блюда. Манная каша на молоке — завтрак номер один у бабушек, в садиках и пионерлагерях.
Её подавали с маслом, с вареньем, с пенкой — и почти всегда с комочками. Тогда мы морщились. А теперь — вспоминаем бабушкину кашу с теплом и странной нежностью.
Почему манка была "обязательной"
Комочки — бабушкина особенность
Комочки появлялись не потому что бабушка не старалась. Просто молоко закипало, а манку сыпали "на глазок" и сразу. Перемешать как миксером невозможно, особенно на печке. Но именно эти мягкие, немного упругие комочки мы потом раскусывали как "сюрприз".
Добавки — как любовь в ложке
А ещё были посыпки — сахар, какао или даже варёная сгущёнка (если повезёт).
Теперь, спустя годы, именно та самая манка с комочками стала символом детства, уюта и беззаботных утренников. Пусть мы варим себе овсянку с чиа, но в сердце всё равно живёт манная каша — на молоке, с вареньем… и, да, с комочками. Как у бабушки.
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