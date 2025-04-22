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Бабушкина манка на молоке с комочками — раздражала, но вспоминается с теплотой

1:34
Еда

Каждое советское (и постсоветское) детство не обошлось без этого блюда. Манная каша на молоке — завтрак номер один у бабушек, в садиках и пионерлагерях.

Манная каша
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манная каша

Её подавали с маслом, с вареньем, с пенкой — и почти всегда с комочками. Тогда мы морщились. А теперь — вспоминаем бабушкину кашу с теплом и странной нежностью.

Почему манка была "обязательной"

  • Бюджетно: крупа стоила копейки
  • Быстро готовилась — 5 минут и готов завтрак
  • Считалась полезной: молоко + каша = сила и здоровье
  • Идеальна для малышей без зубов — или когда "аппетита нет, но есть надо".

Комочки — бабушкина особенность

Комочки появлялись не потому что бабушка не старалась. Просто молоко закипало, а манку сыпали "на глазок" и сразу. Перемешать как миксером невозможно, особенно на печке. Но именно эти мягкие, немного упругие комочки мы потом раскусывали как "сюрприз".

Добавки — как любовь в ложке

  • Маленький кусочек масла в центре — как островок счастья
  • Клубничное или вишнёвое варенье — ложка радости
  • Пенку кто-то обожал, кто-то прятал под стол.

А ещё были посыпки — сахар, какао или даже варёная сгущёнка (если повезёт).

Теперь, спустя годы, именно та самая манка с комочками стала символом детства, уюта и беззаботных утренников. Пусть мы варим себе овсянку с чиа, но в сердце всё равно живёт манная каша — на молоке, с вареньем… и, да, с комочками. Как у бабушки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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