Специя, которая вызывает зависимость: скрытая угроза в вашей тарелке

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В кулинарном мире существует специя, которая вызывает бурные споры: одни считают её незаменимой, другие — категорически отвергают. Речь идёт о глутамате натрия, известном также как усилитель вкуса Е621.

Фото: https://www.freepik.com Специи

Почему глутамат натрия вызывает споры

Глутамат натрия широко используется в пищевой промышленности для усиления вкуса продуктов. Однако многие шеф-повара и эксперты по питанию выражают обеспокоенность его влиянием на восприятие вкуса и здоровье.​

Шеф-повар Ален Пассар заявил: "Она делает еду вкуснее, но превращает вас в кулинарного лузера". Многие профессионалы считают, что использование глутамата натрия может маскировать недостатки в качестве ингредиентов и снижать необходимость в кулинарном мастерстве.​

Влияние на здоровье

Исследования показывают, что регулярное употребление глутамата натрия может снижать чувствительность вкусовых рецепторов, что приводит к необходимости увеличивать дозу для достижения того же вкусового эффекта. Это может привести к перееданию и снижению способности наслаждаться натуральными вкусами продуктов.​

Альтернативы и рекомендации

Для усиления вкуса блюд рекомендуется использовать натуральные специи и приправы, такие как чеснок, лук, травы и специи, которые не только придают блюдам насыщенный вкус, но и обладают полезными свойствами.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

