Космические сосиски: как из дешёвых полуфабрикатов сделать блюдо, от которого не оторваться

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинные сосиски — продукт, который частенько выручает на скорую руку. Они быстро готовятся, долго хранятся и нравятся многим. Но есть у них один минус — вкус, прямо скажем, не всегда радует. Пресные, слишком мягкие, лишённые аромата — такие сосиски трудно назвать гастрономическим удовольствием. Однако это легко исправить. Обычные сосиски можно превратить в сочное, ароматное блюдо, если знать один нехитрый секрет.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Что именно стоит добавить в воду?

Вот список ингредиентов, которые способны превратить варку сосисок в настоящее ароматное приключение:

Несколько листьев лавра

Несколько горошин душистого перца

Немного кориандра

Чёрный перец горошком

Все эти специи придадут воде насыщенный аромат, который в процессе варки частично передастся сосискам. Если вы любите более яркие вкусы, можно пойти дальше и добавить:

Один раздавленный зубчик чеснока

Небольшой бульонный кубик (мясной или овощной)

Несколько веточек свежей зелени — петрушки, укропа или чабреца

Важно, чтобы все эти ингредиенты попали в кастрюлю до того, как туда отправятся сосиски. Тогда они успеют "разойтись" и начать ароматизировать воду, а вместе с ней — и сами сосиски.

А можно и пожарить

Если же вы не хотите варить сосиски, можно обжарить их на смеси сливочного и растительного масла, добавив в сковороду всё те же специи — перец, лавровый лист и чеснок. В этом случае вкус будет ещё более выраженным, а корочка — аппетитной.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

