Космические сосиски: как из дешёвых полуфабрикатов сделать блюдо, от которого не оторваться

Магазинные сосиски — продукт, который частенько выручает на скорую руку. Они быстро готовятся, долго хранятся и нравятся многим. Но есть у них один минус — вкус, прямо скажем, не всегда радует. Пресные, слишком мягкие, лишённые аромата — такие сосиски трудно назвать гастрономическим удовольствием. Однако это легко исправить. Обычные сосиски можно превратить в сочное, ароматное блюдо, если знать один нехитрый секрет.
Вот список ингредиентов, которые способны превратить варку сосисок в настоящее ароматное приключение:
Несколько листьев лавра
Несколько горошин душистого перца
Немного кориандра
Чёрный перец горошком
Все эти специи придадут воде насыщенный аромат, который в процессе варки частично передастся сосискам. Если вы любите более яркие вкусы, можно пойти дальше и добавить:
Один раздавленный зубчик чеснока
Небольшой бульонный кубик (мясной или овощной)
Несколько веточек свежей зелени — петрушки, укропа или чабреца
Важно, чтобы все эти ингредиенты попали в кастрюлю до того, как туда отправятся сосиски. Тогда они успеют "разойтись" и начать ароматизировать воду, а вместе с ней — и сами сосиски.
Если же вы не хотите варить сосиски, можно обжарить их на смеси сливочного и растительного масла, добавив в сковороду всё те же специи — перец, лавровый лист и чеснок. В этом случае вкус будет ещё более выраженным, а корочка — аппетитной.
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
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