Советские кафе-мороженое и кулинарии — мечта сладкоежки

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Советское детство невозможно представить без ароматов ванили, трубочек с кремом, прохладного пломбира в вафельном стаканчике и стеклянных витрин с пирожными, за которыми стояли строгие, но добрые продавщицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кулинария

Это было время, когда даже простое пирожное казалось праздником, а поход в кафе-мороженое — настоящим приключением.

Кафе-мороженое — сладкий оазис города

В каждом крупном городе было как минимум одно кафе-мороженое — светлое, с мраморными столами, высокими стульями и вазочками, в которых подавали идеальные шарики пломбира.

Что там можно было попробовать:

Пломбир в вазочке — с вареньем, шоколадной крошкой или просто так

"Ленинградское" мороженое — брикет в обёртке

"Эскимо" на палочке — глазурь могла отвалиться после первого укуса

Молочные коктейли — взбитые в громоздких автоматах, густые и ледяные

Фирменное мороженое "Венеция" или "Лакомка" — считались деликатесом.

Интерьер:

Мозаика на стенах

Люстры-шары

Столики у окна — лучшее место для свидания или семейного праздника.

Кулинарии — сладости на вынос

Советская кулинария — это не только салаты "Оливье" и котлеты. Это ещё и витрины, полные пирожных, булочек и тортов.

Что можно было купить:

Пирожное "Картошка" — хит на все времена

Эклеры — с кремом, которого всегда хотелось больше

Трубочки со сгущёнкой или белковым кремом

Песочные кольца с орехами

Торты "Прага", "Наполеон", "Полёт" — нарезались "по кусочкам" и заворачивались в кальку.

Фишка: за час до закрытия пирожные могли "отдать со скидкой" — а очередь только росла.

Это были места, где взрослые чувствовали себя снова детьми, а дети — как в сказке. Без выбора из сотен вкусов, без декора из золота и латте на кокосовом молоке. Но было главное — вкус, тепло и искренность.

Советские кафе и кулинарии были больше, чем просто точки общепита. Это были островки радости в будничной жизни. Пирожное за 22 копейки могло поднять настроение на весь день, а мороженое "на вынос" — стать наградой за хорошее поведение. И пусть сейчас всё изменилось, но те вкусы и эмоции — по-прежнему с нами.