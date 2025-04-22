Рестораны СССР. Прага: мифы московского гламура и реальность ценника

В СССР, где большинство питалось в столовых и дома, поход в ресторан был настоящим событием.
А если речь шла о "Праге" — то это был уже не просто ужин, а погружение в особый мир.
Ресторан "Прага" на Арбате был легендой Москвы: место, куда не так просто было попасть, где подавали заморские деликатесы и где даже официанты ходили в белых перчатках.
Атмосфера гламура по-советски
Интерьер в духе старой Европы: люстры, ковры, лепнина, хрусталь.
Попасть туда обычному человеку — почти невозможно без связей, особенно в вечернее время.
Что подавали?
Главное — всё выглядело и звучало "загранично", а значит — престижно.
Реальные цены — мифы и правда
Обед в "Праге" мог стоить 10-25 рублей, а полноценный ужин с вином — все 50-70, а то и выше. Для сравнения: средняя зарплата инженера — 120-150 рублей в месяц.
Торт "Прага" стоил 3-5 рублей, но его ещё нужно было достать. Даже просто посидеть и взять чай с пирожным — уже было "дорого-богато"
Мифы, которые ходили среди людей
Ресторан "Прага" — это не просто гастрономия, а воплощение советской мечты о Западе. Он стал символом элитного отдыха, недоступного большинства, но ярко живущего в разговорах, мифах и воспоминаниях.
Сегодня на его месте уже другая жизнь, но слово "Прага" по-прежнему звучит с ностальгией, как воспоминание о времени, когда даже ужин мог быть событием уровня эпохи.
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