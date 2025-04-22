Рестораны СССР. Прага: мифы московского гламура и реальность ценника

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР, где большинство питалось в столовых и дома, поход в ресторан был настоящим событием.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ресторан Прага

А если речь шла о "Праге" — то это был уже не просто ужин, а погружение в особый мир.

Ресторан "Прага" на Арбате был легендой Москвы: место, куда не так просто было попасть, где подавали заморские деликатесы и где даже официанты ходили в белых перчатках.

Атмосфера гламура по-советски

Интерьер в духе старой Европы: люстры, ковры, лепнина, хрусталь.

Обслуживание — на высшем уровне. Почти как за границей, только с советской строгостью

Посетители — артисты, партийные, иностранцы, удачливые инженеры.

Попасть туда обычному человеку — почти невозможно без связей, особенно в вечернее время.

Что подавали?

Стерлядь под соусом, заливное из осетрины, буженина, венский шницель

"Оливье" — не с колбасой, а с языком или раковыми шейками

Десерты: фирменный торт "Прага", пирожные, кремы и ликёры

Алкоголь — от шампанского до редких вин и коньяков.

Главное — всё выглядело и звучало "загранично", а значит — престижно.

Реальные цены — мифы и правда

Обед в "Праге" мог стоить 10-25 рублей, а полноценный ужин с вином — все 50-70, а то и выше. Для сравнения: средняя зарплата инженера — 120-150 рублей в месяц.

Торт "Прага" стоил 3-5 рублей, но его ещё нужно было достать. Даже просто посидеть и взять чай с пирожным — уже было "дорого-богато"

Мифы, которые ходили среди людей

Что в "Праге" можно встретить Высоцкого или Гагарина

Что туда ходят только по "пропускам" или за валюту

Что за большие чаевые официант может "достать дефицит"

Что это "маленькая Чехословакия" в центре Москвы.

Ресторан "Прага" — это не просто гастрономия, а воплощение советской мечты о Западе. Он стал символом элитного отдыха, недоступного большинства, но ярко живущего в разговорах, мифах и воспоминаниях.

Сегодня на его месте уже другая жизнь, но слово "Прага" по-прежнему звучит с ностальгией, как воспоминание о времени, когда даже ужин мог быть событием уровня эпохи.