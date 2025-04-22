Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения
Розарий в Риме: история, ароматы и 40 миллионов лет ботанического наследия
Никаких мазей и уколов: названа мощная поддержка для больных суставов
Загорели, но не сгорели: чем мазались наши предки, чтобы не умереть 40 000 лет назад
Случайный хит: как Citroën создал зеркало, которое переплюнуло сам автомобиль
Свежие яйца или хлопоты? Разбираем преимущества разведения кур
Эффективный фитнес: эти 4 упражнения не дадут вам набрать вес
Корейская косметика может навредить! Вот как понять, что она вам не подходит
Ваш интерьер — как дневник: что расскажут о вас любимые вещи

Вареники, которые не рвутся: простой рецепт с кефиром для идеального теста

3:20
Еда

Приготовление вареников — настоящее искусство, требующее внимания к каждому этапу. Тесто для вареников играет ключевую роль, влияя на их вкус, текстуру и способность удерживать начинку. Один из секретов идеального теста — использование кефира, который делает его мягким, эластичным и ароматным.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Вареники на кефире — это вкусно, быстро и просто. Кефирное тесто идеально для тонких, хрустящих вареников, которые не рвутся при варке. Оно хорошо раскатывается, а начинка надежно удерживается внутри.

Ингредиенты:

  • Кефир — 500 мл
  • Мука — 650-700 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Свежие дрожжи — 15 г

Пошаговый рецепт:

  1. Кефир должен быть комнатной температуры, муку просейте, а дрожжи размочите в теплой воде.
  2. В миске подогрейте кефир до 35-40°C, не перегревая. В теплый кефир добавьте сахар, соль и дрожжи. Перемешайте до полного растворения ингредиентов.
  3. В отдельную миску просейте муку. Добавьте соду и перемешайте.
  4. Влейте кефирную смесь в муку и замесите тесто. При необходимости добавьте немного муки, если тесто получится слишком жидким. Месите до однородности и эластичности, около 5-7 минут.
  5. Накройте тесто чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 20-30 минут. Это позволит дрожжам активироваться, а тесту стать более мягким и эластичным.
  6. Готовое тесто разделите на несколько частей. Раскатайте каждую часть в тонкий пласт толщиной около 2-3 мм. С помощью стакана или формочки вырежьте круги.
  7. На середину каждого круга положите начинку. Соедините края теста, тщательно защипнув их пальцами или вилкой. Сформируйте вареники.
  8. Вскипятите подсоленную воду в большой кастрюле. Аккуратно опустите вареники в кипящую воду. Варите 5-7 минут после всплытия. Готовые вареники выложите на тарелку, смазанную сливочным маслом, чтобы они не слиплись.

Полезные советы

  • Кефирное тесто можно использовать сразу после замеса или оставить на ночь в холодильнике, предварительно накрыв пленкой.
  • Для начинки подойдут любые ингредиенты: картофель, творог, ягоды, грибы и т. д.
  • Чтобы тесто не рвалось, раскатывайте его как можно тоньше, но следите, чтобы оно не рвалось при лепке.
  • Просеивание муки насыщает тесто кислородом, делая его более воздушным.
  • Кефир можно заменить сметаной или йогуртом, но тогда добавьте немного воды.
  • Для эластичности теста можно добавить растительное масло в процессе замеса.

Вареники на кефирном тесте — это отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола. Они легко готовятся и всегда получаются вкусными. Экспериментируйте с начинками и наслаждайтесь результатом!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Авто
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Последние материалы
Загорели, но не сгорели: чем мазались наши предки, чтобы не умереть 40 000 лет назад
Случайный хит: как Citroën создал зеркало, которое переплюнуло сам автомобиль
Свежие яйца или хлопоты? Разбираем преимущества разведения кур
Эффективный фитнес: эти 4 упражнения не дадут вам набрать вес
Вареники, которые не рвутся: простой рецепт с кефиром для идеального теста
Корейская косметика может навредить! Вот как понять, что она вам не подходит
Загадка российских фермеров: как они покоряют саудовский рынок
Лицемеры у храма: Водонаева раскритиковала поведение верующих на Пасху
Ваш интерьер — как дневник: что расскажут о вас любимые вещи
Как вывести мошек с рассады: эффективные методы борьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.