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Секретный соус, который превратит ваш запечённый картофель в шедевр: рецепт, который понравится всем

1:39
Еда

Запечённый картофель — это незаменимый ингредиент для праздничного стола. Он идеально сочетается с мясом и придаёт блюду неповторимый вкус.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённый картофель

Запечённый картофель можно приготовить как вместе с мясом, так и отдельно. Это позволяет экспериментировать с различными вариантами соусов и создавать уникальные вкусовые комбинации.

Для этого рецепта авторы bovary.gr выбрали вкусную смесь горчицы, мёда, апельсинового сока и оливкового масла. Этой смесью поливают картофель и запекают его в духовке.

Картофель можно подать как на пасхальном столе с другими видами мяса, так и в качестве дополнения к мясу на шампурах или барбекю.

Ингредиенты:

  • 1-1,5 кг картофеля, нарезанного вдоль.
  • 2 зубчика чеснока.
  • 100 г оливкового масла.
  • 2 ст. л. горчицы.
  • 2 ст. л. мёда.
  • Апельсиновый сок.
  • Розмарин.
  • Соль.
  • Перец.
  • Острая паприка.

Приготовление:

  1. Измельчите чеснок и смешайте его с апельсиновым соком, горчицей и мёдом до получения однородной массы.
  2. Выложите картофель в форму для запекания.
  3. Посолите, поперчите, добавьте острую паприку и розмарин. Тщательно перемешайте.
  4. Полейте картофель приготовленной смесью. При необходимости добавьте немного оливкового масла.
  5. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку и запекайте 50 минут.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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