Секретный соус, который превратит ваш запечённый картофель в шедевр: рецепт, который понравится всем

Запечённый картофель — это незаменимый ингредиент для праздничного стола. Он идеально сочетается с мясом и придаёт блюду неповторимый вкус.
Запечённый картофель можно приготовить как вместе с мясом, так и отдельно. Это позволяет экспериментировать с различными вариантами соусов и создавать уникальные вкусовые комбинации.
Для этого рецепта авторы bovary.gr выбрали вкусную смесь горчицы, мёда, апельсинового сока и оливкового масла. Этой смесью поливают картофель и запекают его в духовке.
Картофель можно подать как на пасхальном столе с другими видами мяса, так и в качестве дополнения к мясу на шампурах или барбекю.
Ингредиенты:
Приготовление:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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