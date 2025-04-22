Секретный соус, который превратит ваш запечённый картофель в шедевр: рецепт, который понравится всем

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённый картофель — это незаменимый ингредиент для праздничного стола. Он идеально сочетается с мясом и придаёт блюду неповторимый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённый картофель

Запечённый картофель можно приготовить как вместе с мясом, так и отдельно. Это позволяет экспериментировать с различными вариантами соусов и создавать уникальные вкусовые комбинации.

Для этого рецепта авторы bovary.gr выбрали вкусную смесь горчицы, мёда, апельсинового сока и оливкового масла. Этой смесью поливают картофель и запекают его в духовке.

Картофель можно подать как на пасхальном столе с другими видами мяса, так и в качестве дополнения к мясу на шампурах или барбекю.

Ингредиенты:

1-1,5 кг картофеля, нарезанного вдоль.

2 зубчика чеснока.

100 г оливкового масла.

2 ст. л. горчицы.

2 ст. л. мёда.

Апельсиновый сок.

Розмарин.

Соль.

Перец.

Острая паприка.

Приготовление:

Измельчите чеснок и смешайте его с апельсиновым соком, горчицей и мёдом до получения однородной массы. Выложите картофель в форму для запекания. Посолите, поперчите, добавьте острую паприку и розмарин. Тщательно перемешайте. Полейте картофель приготовленной смесью. При необходимости добавьте немного оливкового масла. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку и запекайте 50 минут.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

