Безупречный вид перед камерой: секрет моделей скрыт в этом простом напитке

Перед важными мероприятиями, такими как показы мод или фотосессии, модели тщательно готовятся, чтобы выглядеть безупречно. Один из их проверенных способов избавиться от отеков — это чай из одуванчиков.
Одуванчик известен своими целебными свойствами. Он помогает выводить лишнюю жидкость, улучшает работу кишечника и печени, что особенно важно для моделей, стремящихся выглядеть свежо и естественно.
Почему одуванчик так полезен?
Одуванчик содержит витамины, минералы, флавоноиды и антиоксиданты. В традиционной медицине его используют для стимуляции пищеварения, улучшения работы печени и борьбы с отеками, пишет bovary.gr.
Преимущества одуванчикового чая:
Как приготовить чай из одуванчиков?
Также можно приобрести готовый чай или добавки с одуванчиком.
Важные предупреждения
Несмотря на натуральность одуванчика, его употребление может быть противопоказано некоторым людям. Не рекомендуется пить чай из одуванчиков при заболеваниях печени или желудка, таких как гастрит или язва. Беременным и кормящим женщинам также следует проконсультироваться с врачом перед началом приема.
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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