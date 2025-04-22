Безупречный вид перед камерой: секрет моделей скрыт в этом простом напитке

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед важными мероприятиями, такими как показы мод или фотосессии, модели тщательно готовятся, чтобы выглядеть безупречно. Один из их проверенных способов избавиться от отеков — это чай из одуванчиков.

Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка пьёт чай

Одуванчик известен своими целебными свойствами. Он помогает выводить лишнюю жидкость, улучшает работу кишечника и печени, что особенно важно для моделей, стремящихся выглядеть свежо и естественно.

Почему одуванчик так полезен?

Одуванчик содержит витамины, минералы, флавоноиды и антиоксиданты. В традиционной медицине его используют для стимуляции пищеварения, улучшения работы печени и борьбы с отеками, пишет bovary.gr.

Преимущества одуванчикового чая:

Очищает печень и способствует ее нормальной работе.

Поддерживает здоровье кишечника, помогая при вздутии и запорах.

Регулирует уровень сахара и холестерина в крови.

Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Помогает уменьшить проявления целлюлита и снять тяжесть в ногах.

Как приготовить чай из одуванчиков?

Для приготовления напитка возьмите 1-2 столовые ложки сушеных листьев или корней одуванчика и залейте горячей водой. Настаивайте 5-10 минут. Если вкус кажется горьким, добавьте мед или натуральный подсластитель.

Также можно приобрести готовый чай или добавки с одуванчиком.

Важные предупреждения

Несмотря на натуральность одуванчика, его употребление может быть противопоказано некоторым людям. Не рекомендуется пить чай из одуванчиков при заболеваниях печени или желудка, таких как гастрит или язва. Беременным и кормящим женщинам также следует проконсультироваться с врачом перед началом приема.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

