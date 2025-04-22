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Безупречный вид перед камерой: секрет моделей скрыт в этом простом напитке

1:56
Еда

Перед важными мероприятиями, такими как показы мод или фотосессии, модели тщательно готовятся, чтобы выглядеть безупречно. Один из их проверенных способов избавиться от отеков — это чай из одуванчиков.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Одуванчик известен своими целебными свойствами. Он помогает выводить лишнюю жидкость, улучшает работу кишечника и печени, что особенно важно для моделей, стремящихся выглядеть свежо и естественно.

Почему одуванчик так полезен?

Одуванчик содержит витамины, минералы, флавоноиды и антиоксиданты. В традиционной медицине его используют для стимуляции пищеварения, улучшения работы печени и борьбы с отеками, пишет bovary.gr.

Преимущества одуванчикового чая:

  • Очищает печень и способствует ее нормальной работе.
  • Поддерживает здоровье кишечника, помогая при вздутии и запорах.
  • Регулирует уровень сахара и холестерина в крови.
  • Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
  • Помогает уменьшить проявления целлюлита и снять тяжесть в ногах.

Как приготовить чай из одуванчиков?

  1. Для приготовления напитка возьмите 1-2 столовые ложки сушеных листьев или корней одуванчика и залейте горячей водой.
  2. Настаивайте 5-10 минут.
  3. Если вкус кажется горьким, добавьте мед или натуральный подсластитель.

Также можно приобрести готовый чай или добавки с одуванчиком.

Важные предупреждения

Несмотря на натуральность одуванчика, его употребление может быть противопоказано некоторым людям. Не рекомендуется пить чай из одуванчиков при заболеваниях печени или желудка, таких как гастрит или язва. Беременным и кормящим женщинам также следует проконсультироваться с врачом перед началом приема.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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