Идеальные чебуреки: 4 шага к хрустящей корочке и сочной начинке

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Чебуреки — одно из самых известных и любимых блюд, сочетающее тонкое хрустящее тесто и сочную начинку. Их история уходит корнями в древние времена, а рецепт стал известен многим народам. Несмотря на кажущуюся простоту, для приготовления идеальных чебуреков нужно учесть несколько важных нюансов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чебуреки

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

200 мл теплой воды

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. крепкого алкоголя (водка или коньяк)

1 ч. л. соли

Для начинки:

400 г смешанного фарша (свинина с курицей или говядиной)

2 средние луковицы

50 мл воды или бульона

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Замес теста: в теплой воде растворите соль. Постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Влейте растительное масло и крепкий алкоголь для хрустящей корочки. Тщательно вымесите тесто и оставьте под пищевой пленкой на 30 минут, чтобы оно отдохнуло. Приготовление начинки: смешайте фарш с измельченным луком. Добавьте воду или бульон, чтобы начинка была сочной. Приправьте солью, перцем и другими специями по вкусу. Формирование чебуреков: раскатайте тесто в тонкий пласт (около 2 мм). Вырежьте круги или используйте формочки. На одну половину круга выложите начинку, оставив края свободными. Тщательно защипните края, чтобы начинка не вытекла во время жарки. Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте чебуреки с двух сторон до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).

Готовые чебуреки лучше подавать горячими, дополнив их свежими овощами, соусами или зеленью.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

