Рыбные фрикадельки, после которых дети просят добавки

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Если при слове "рыба" ваш ребёнок делает гримасу, а взрослые члены семьи наливают себе чай с булкой — у нас есть спасение. Эти фрикадельки едят все. Даже самые капризные. А если готовите для взрослых — не жалейте перца кубеба: он здесь играет главную партию.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Что понадобится:

Для фрикаделек:

филе трески — 700 г

филе палтуса — 300 г

сливочное масло — 80 г

лимонная цедра — с 1 лимона

петрушка — небольшой пучок

перец кубеба (размолотый) — по вкусу

соль — по вкусу

оливковое масло — для смазывания

Для соуса:

йогурт натуральный — 300 мл

огурец — 1 небольшой

укроп — пучок

перец кубеба — по вкусу

соль, оливковое масло — по вкусу

Готовим:

Соус:

Огурец трем на тёрке, укроп рубим мелко. Всё смешиваем с йогуртом, приправляем солью и перцем кубеба. Убираем в холодильник настояться. Фрикадельки:

Рыбу превращаем в фарш (мясорубка или блендер). Добавляем цедру, петрушку, соль, перец кубеба. Масло режем кубиками по 1 см. Из фарша лепим шарики, прячем внутрь по кубику масла. Отдых:

Фрикадельки отправляем под плёнку и в холодильник на 30 минут. Пусть "схватятся". Жарка:

Смазываем шарики оливковым маслом, выкладываем на противень с пергаментом и ставим под горячий гриль на 3 минуты. Переворачиваем — ещё 3-5 минут. Готово!

Подавайте с охлаждённым соусом, щедро сдобренным оливковым маслом.

Почему это стоит попробовать:

Фарш тает во рту, а внутри — сочный сливочный сюрприз.

Кубеба добавляет аромат, от которого слетаются даже те, кто "рыбу не ест".

Готовится быстро, подаётся эффектно.

Можно заменить рыбу на курицу и получить другую, не менее вкусную версию.

Уточнения

Фрикаде́льки — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. Под различными названиями (митболы, кюфта, фэгготы) мясные шарики известны многим кухням мира. Жареные фрикадельки — национальное блюдо в Швеции и Дании.



