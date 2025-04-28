Рыбные фрикадельки, после которых дети просят добавки

Если при слове "рыба" ваш ребёнок делает гримасу, а взрослые члены семьи наливают себе чай с булкой — у нас есть спасение. Эти фрикадельки едят все. Даже самые капризные. А если готовите для взрослых — не жалейте перца кубеба: он здесь играет главную партию.
Для фрикаделек:
филе трески — 700 г
филе палтуса — 300 г
сливочное масло — 80 г
лимонная цедра — с 1 лимона
петрушка — небольшой пучок
перец кубеба (размолотый) — по вкусу
соль — по вкусу
оливковое масло — для смазывания
Для соуса:
йогурт натуральный — 300 мл
огурец — 1 небольшой
укроп — пучок
перец кубеба — по вкусу
соль, оливковое масло — по вкусу
Соус:
Огурец трем на тёрке, укроп рубим мелко. Всё смешиваем с йогуртом, приправляем солью и перцем кубеба. Убираем в холодильник настояться.
Фрикадельки:
Рыбу превращаем в фарш (мясорубка или блендер). Добавляем цедру, петрушку, соль, перец кубеба. Масло режем кубиками по 1 см. Из фарша лепим шарики, прячем внутрь по кубику масла.
Отдых:
Фрикадельки отправляем под плёнку и в холодильник на 30 минут. Пусть "схватятся".
Жарка:
Смазываем шарики оливковым маслом, выкладываем на противень с пергаментом и ставим под горячий гриль на 3 минуты. Переворачиваем — ещё 3-5 минут. Готово!
Подавайте с охлаждённым соусом, щедро сдобренным оливковым маслом.
Фарш тает во рту, а внутри — сочный сливочный сюрприз.
Кубеба добавляет аромат, от которого слетаются даже те, кто "рыбу не ест".
Готовится быстро, подаётся эффектно.
Можно заменить рыбу на курицу и получить другую, не менее вкусную версию.
Фрикаде́льки — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. Под различными названиями (митболы, кюфта, фэгготы) мясные шарики известны многим кухням мира. Жареные фрикадельки — национальное блюдо в Швеции и Дании.
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