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Рыбные фрикадельки, после которых дети просят добавки

1:59
Еда

Если при слове "рыба" ваш ребёнок делает гримасу, а взрослые члены семьи наливают себе чай с булкой — у нас есть спасение. Эти фрикадельки едят все. Даже самые капризные. А если готовите для взрослых — не жалейте перца кубеба: он здесь играет главную партию.

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Что понадобится:

Для фрикаделек:

  • филе трески — 700 г

  • филе палтуса — 300 г

  • сливочное масло — 80 г

  • лимонная цедра — с 1 лимона

  • петрушка — небольшой пучок

  • перец кубеба (размолотый) — по вкусу

  • соль — по вкусу

  • оливковое масло — для смазывания

Для соуса:

  • йогурт натуральный — 300 мл

  • огурец — 1 небольшой

  • укроп — пучок

  • перец кубеба — по вкусу

  • соль, оливковое масло — по вкусу

Готовим:

  1. Соус:
    Огурец трем на тёрке, укроп рубим мелко. Всё смешиваем с йогуртом, приправляем солью и перцем кубеба. Убираем в холодильник настояться.

  2. Фрикадельки:
    Рыбу превращаем в фарш (мясорубка или блендер). Добавляем цедру, петрушку, соль, перец кубеба. Масло режем кубиками по 1 см. Из фарша лепим шарики, прячем внутрь по кубику масла.

  3. Отдых:
    Фрикадельки отправляем под плёнку и в холодильник на 30 минут. Пусть "схватятся".

  4. Жарка:
    Смазываем шарики оливковым маслом, выкладываем на противень с пергаментом и ставим под горячий гриль на 3 минуты. Переворачиваем — ещё 3-5 минут. Готово!

Подавайте с охлаждённым соусом, щедро сдобренным оливковым маслом.

Почему это стоит попробовать:

  • Фарш тает во рту, а внутри — сочный сливочный сюрприз.

  • Кубеба добавляет аромат, от которого слетаются даже те, кто "рыбу не ест".

  • Готовится быстро, подаётся эффектно.

  • Можно заменить рыбу на курицу и получить другую, не менее вкусную версию.

Уточнения

Фрикаде́льки — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. Под различными названиями (митболы, кюфта, фэгготы) мясные шарики известны многим кухням мира. Жареные фрикадельки — национальное блюдо в Швеции и Дании.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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