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Этот кляр превращает обычные отбивные в гастрономическое удовольствие

1:47
Еда

Мечтаешь о сочных отбивных с румяной корочкой? Всё дело в кляре! Не сухарь, не просто яйцо — по-настоящему удачный кляр, который сделает даже куриную грудку мягкой и нежной. И готовится он проще, чем кажется.

Куриное филе в кляре
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриное филе в кляре

Этот рецепт — классика, которая подойдёт как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Что понадобится:

  • Яйца — 3 шт.

  • Молоко — 100 г

  • Пшеничная мука — 70 г

  • Соль — 3 г

  • Чёрный молотый перец — 2 г

Как приготовить идеальный кляр:

  1. Просей муку — можно даже пару раз. Это избавит от комочков и лишних примесей.

  2. Раздели яйца: белки и желтки по разным мискам. Важно, чтобы посуда для белков была сухой и чистой.

  3. Молоко подогрей, но не доводи до кипения.

  4. Взбей желтки с солью и перцем, влей тёплое молоко и хорошо размешай.

  5. Влей эту смесь в муку, постоянно мешая венчиком до гладкой массы.

  6. Отдельно взбей белки до крепкой пены, затем аккуратно введи их в тесто лопаткой, перемешивая снизу вверх.

Всё, кляр готов — пышный, воздушный, ароматный.

Полезные советы:

  • Хочешь изюминку? Добавь щепотку мускатного ореха, прованские травы или немного чесночного порошка.

  • Можно заменить молоко на сметану, кефир или даже майонез — получится другой вкус, не менее интересный.

  • Не переборщи со специями: кляр должен дополнять мясо, а не забивать его вкус.

Такой кляр делает отбивные не просто вкусными — они буквально "запечатываются" внутри, оставаясь сочными и нежными даже после жарки.

Уточнения

Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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