Этот кляр превращает обычные отбивные в гастрономическое удовольствие

Мечтаешь о сочных отбивных с румяной корочкой? Всё дело в кляре! Не сухарь, не просто яйцо — по-настоящему удачный кляр, который сделает даже куриную грудку мягкой и нежной. И готовится он проще, чем кажется.
Этот рецепт — классика, которая подойдёт как для будничного ужина, так и для праздничного стола.
Яйца — 3 шт.
Молоко — 100 г
Пшеничная мука — 70 г
Соль — 3 г
Чёрный молотый перец — 2 г
Просей муку — можно даже пару раз. Это избавит от комочков и лишних примесей.
Раздели яйца: белки и желтки по разным мискам. Важно, чтобы посуда для белков была сухой и чистой.
Молоко подогрей, но не доводи до кипения.
Взбей желтки с солью и перцем, влей тёплое молоко и хорошо размешай.
Влей эту смесь в муку, постоянно мешая венчиком до гладкой массы.
Отдельно взбей белки до крепкой пены, затем аккуратно введи их в тесто лопаткой, перемешивая снизу вверх.
Всё, кляр готов — пышный, воздушный, ароматный.
Хочешь изюминку? Добавь щепотку мускатного ореха, прованские травы или немного чесночного порошка.
Можно заменить молоко на сметану, кефир или даже майонез — получится другой вкус, не менее интересный.
Не переборщи со специями: кляр должен дополнять мясо, а не забивать его вкус.
Такой кляр делает отбивные не просто вкусными — они буквально "запечатываются" внутри, оставаясь сочными и нежными даже после жарки.
Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку.
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