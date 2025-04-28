На скорую руку, но с вау-эффектом: морской булгур для гурманов

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Закройте глаза и представьте: шум прибоя, солнечные отблески на тарелке и аромат свежеприготовленного блюда. Всё это — не отпуск, а булгур с креветками и зелёным горошком. Лёгкий, сытный и невероятно простой в приготовлении, этот рецепт перенесёт вас на побережье, не выходя из кухни.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain Булгур с креветками

Что понадобится:

булгур — 5 ст. л.

креветки очищенные (мелкие) — 150 г

зелёный горошек (замороженный) — 50 г

помидор — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 2 ст. л.

сливочное масло — 1 ст. л.

свежая петрушка, соль, перец — по вкусу

Как готовим:

На оливковом масле слегка обжариваем булгур, заливаем водой (чтобы покрывала крупу), солим, перчим, накрываем крышкой и варим на медленном огне 25 минут. В отдельной сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло, добавляем чеснок, обжариваем до появления аромата. Кладём креветки и жарим до розового цвета — около 5 минут. Добавляем горошек, тушим 5 минут, затем нарезанный помидор, прогреваем. Перекладываем готовый булгур в сковороду, перемешиваем и посыпаем петрушкой.

Почему это стоит попробовать:

Готовится за полчаса

Лёгкое, но сытное блюдо

Богато белком, клетчаткой и полезными жирами

Выглядит и пахнет как ужин на морском берегу

Подавайте с овощным салатом, йогуртовым соусом и бокалом белого вина. А долька лимона придаст блюду яркий средиземноморский акцент.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.



