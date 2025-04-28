Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкая броня на когтях и тяжёлые последствия: что скрывается за милыми антицарапками
Бег за умом: как простая пробежка превращает мозг в суперкомпьютер
Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная
От кроличьих боёв до рыбьих атак: животные, которые дерутся лучше человека
Сладкие, крепкие и неубиваемые: лучшие томаты для занятых дачников
Тайны древней Италии: забытая деревня-призрак пробуждается — что привлекает сюда людей?
Болезнь и бедность: Верховный Суд разъяснил, когда можно не платить алименты
Шок! Туалетная бумага превращается в магический инструмент для уборки и не только
Белый лебедь взлетел: почему у Украины нет шансов против нового Ту-160М

На скорую руку, но с вау-эффектом: морской булгур для гурманов

1:41
Еда

Закройте глаза и представьте: шум прибоя, солнечные отблески на тарелке и аромат свежеприготовленного блюда. Всё это — не отпуск, а булгур с креветками и зелёным горошком. Лёгкий, сытный и невероятно простой в приготовлении, этот рецепт перенесёт вас на побережье, не выходя из кухни.

Булгур с креветками
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Булгур с креветками

Что понадобится:

  • булгур — 5 ст. л.

  • креветки очищенные (мелкие) — 150 г

  • зелёный горошек (замороженный) — 50 г

  • помидор — 1 шт.

  • чеснок — 1 зубчик

  • оливковое масло — 2 ст. л.

  • сливочное масло — 1 ст. л.

  • свежая петрушка, соль, перец — по вкусу

Как готовим:

  1. На оливковом масле слегка обжариваем булгур, заливаем водой (чтобы покрывала крупу), солим, перчим, накрываем крышкой и варим на медленном огне 25 минут.

  2. В отдельной сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло, добавляем чеснок, обжариваем до появления аромата.

  3. Кладём креветки и жарим до розового цвета — около 5 минут.

  4. Добавляем горошек, тушим 5 минут, затем нарезанный помидор, прогреваем.

  5. Перекладываем готовый булгур в сковороду, перемешиваем и посыпаем петрушкой.

Почему это стоит попробовать:

  • Готовится за полчаса

  • Лёгкое, но сытное блюдо

  • Богато белком, клетчаткой и полезными жирами

  • Выглядит и пахнет как ужин на морском берегу

Подавайте с овощным салатом, йогуртовым соусом и бокалом белого вина. А долька лимона придаст блюду яркий средиземноморский акцент.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар
Наука и техника
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар Аудио 
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Сергей Лебедев
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Китай перепродал другим странам рекордный объём СПГ
Бег за умом: как простая пробежка превращает мозг в суперкомпьютер
Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная
От кроличьих боёв до рыбьих атак: животные, которые дерутся лучше человека
Сладкие, крепкие и неубиваемые: лучшие томаты для занятых дачников
Тайны древней Италии: забытая деревня-призрак пробуждается — что привлекает сюда людей?
Болезнь и бедность: Верховный Суд разъяснил, когда можно не платить алименты
Шок! Туалетная бумага превращается в магический инструмент для уборки и не только
Белый лебедь взлетел: почему у Украины нет шансов против нового Ту-160М
Хейли Бибер против СМИ: за что бизнесвумен обрушилась на журналистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.