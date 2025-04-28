На скорую руку, но с вау-эффектом: морской булгур для гурманов

Закройте глаза и представьте: шум прибоя, солнечные отблески на тарелке и аромат свежеприготовленного блюда. Всё это — не отпуск, а булгур с креветками и зелёным горошком. Лёгкий, сытный и невероятно простой в приготовлении, этот рецепт перенесёт вас на побережье, не выходя из кухни.
Что понадобится:
булгур — 5 ст. л.
креветки очищенные (мелкие) — 150 г
зелёный горошек (замороженный) — 50 г
помидор — 1 шт.
чеснок — 1 зубчик
оливковое масло — 2 ст. л.
сливочное масло — 1 ст. л.
свежая петрушка, соль, перец — по вкусу
Как готовим:
На оливковом масле слегка обжариваем булгур, заливаем водой (чтобы покрывала крупу), солим, перчим, накрываем крышкой и варим на медленном огне 25 минут.
В отдельной сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло, добавляем чеснок, обжариваем до появления аромата.
Кладём креветки и жарим до розового цвета — около 5 минут.
Добавляем горошек, тушим 5 минут, затем нарезанный помидор, прогреваем.
Перекладываем готовый булгур в сковороду, перемешиваем и посыпаем петрушкой.
Почему это стоит попробовать:
Готовится за полчаса
Лёгкое, но сытное блюдо
Богато белком, клетчаткой и полезными жирами
Выглядит и пахнет как ужин на морском берегу
Подавайте с овощным салатом, йогуртовым соусом и бокалом белого вина. А долька лимона придаст блюду яркий средиземноморский акцент.
Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
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