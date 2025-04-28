Секрет вкусного кролика: никакой плиты, только мультиварка

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется приготовить что-то особенное, но без стояния у плиты, на помощь приходит мультиварка. И нет, речь не о банальном рагу — мы готовим кролика в сметанном соусе с овощами. Диетично, ароматно и на удивление просто.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Что понадобится:

кролик (примерно 1,2 кг — 1⅕ тушки)

морковь — 3 шт.

лук репчатый — 3 шт.

сметана — 100 г

горчица с зернами — 2 г

соль, перец — по вкусу

Как готовим:

Мясо кролика промываем, обсушиваем, делим на порционные куски. В чаше мультиварки слегка обжариваем мясо, приправляем солью и перцем. Добавляем нарезанные овощи: морковь — кружочками, лук — полукольцами. Вливаем 100-150 мл воды и тушим в режиме "Тушение" 25-30 минут. Смешиваем сметану с горчицей и выкладываем сверху. Закрываем крышку и томим ещё 30 минут.

Что в итоге

Мягкое, сочное мясо в нежном соусе с овощами. А аромат… такой, будто это не мультиварка, а печь в деревенском доме.

Почему это стоит приготовить:

Кролик — идеален для тех, кто следит за фигурой. Минимум жира, максимум белка.

Готовка — без стресса. Мультиварка делает всё сама.

Дети едят с удовольствием. Мясо нежнейшее, без косточек и жёсткости.

Подача — как в ресторане. Полейте соусом, украсьте зеленью — и гости будут в восторге.

Подавайте с пюре, рисом или булгуром — и у вас на столе будет блюдо, достойное праздника, но приготовленное без суеты.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи. Состоит из корпуса с крышкой и чаши, устанавливаемой в корпус на нагревательный элемент. Чаша с тефлоновым или керамическим антипригарным покрытием.

