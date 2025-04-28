Секрет вкусного кролика: никакой плиты, только мультиварка

Когда хочется приготовить что-то особенное, но без стояния у плиты, на помощь приходит мультиварка. И нет, речь не о банальном рагу — мы готовим кролика в сметанном соусе с овощами. Диетично, ароматно и на удивление просто.
кролик (примерно 1,2 кг — 1⅕ тушки)
морковь — 3 шт.
лук репчатый — 3 шт.
сметана — 100 г
горчица с зернами — 2 г
соль, перец — по вкусу
Мясо кролика промываем, обсушиваем, делим на порционные куски.
В чаше мультиварки слегка обжариваем мясо, приправляем солью и перцем.
Добавляем нарезанные овощи: морковь — кружочками, лук — полукольцами.
Вливаем 100-150 мл воды и тушим в режиме "Тушение" 25-30 минут.
Смешиваем сметану с горчицей и выкладываем сверху. Закрываем крышку и томим ещё 30 минут.
Мягкое, сочное мясо в нежном соусе с овощами. А аромат… такой, будто это не мультиварка, а печь в деревенском доме.
Кролик — идеален для тех, кто следит за фигурой. Минимум жира, максимум белка.
Готовка — без стресса. Мультиварка делает всё сама.
Дети едят с удовольствием. Мясо нежнейшее, без косточек и жёсткости.
Подача — как в ресторане. Полейте соусом, украсьте зеленью — и гости будут в восторге.
Подавайте с пюре, рисом или булгуром — и у вас на столе будет блюдо, достойное праздника, но приготовленное без суеты.
Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи. Состоит из корпуса с крышкой и чаши, устанавливаемой в корпус на нагревательный элемент. Чаша с тефлоновым или керамическим антипригарным покрытием.
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