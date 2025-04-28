Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется сладкого здесь и сейчас — этот рецепт приходит на помощь. Всего четыре ингредиента, полчаса времени и на столе уже красуются горячие, золотистые слойки с солнечной начинкой. Они пахнут уютом, детством и чем-то по-настоящему домашним.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain слойка с апельсином

Что нужно

2 пласта бездрожжевого слоёного теста

1 стакан апельсинового джема

30 г картофельного крахмала

20 г манной крупы

Секрет — в начинке

Джем смешивается с крахмалом и манкой. Крахмал делает консистенцию плотной и тягучей, а манка забирает лишнюю влагу — так тесто остаётся хрустящим, а начинка — густой и насыщенной.

Готовим легко и с удовольствием

Тесто раскатываем, режем на квадраты или прямоугольники. В центр — по ложке начинки, края защипываем, формируя треугольники или конвертики. Сверху надрезаем — чтобы не надулись. Выпекаем при 190 °C 25-30 минут до аппетитной корочки.

Почему этот рецепт — находка

Скорость. От старта до аромата из духовки — полчаса.

Простота. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Вкус. Хрустящее тесто + цитрусовая начинка = десерт, которому хочется хлопать стоя.

Слойки с апельсиновым вареньем — это отличный повод собраться за столом с семьёй, угостить гостей или просто устроить себе уютный вечер с чаем. Их невозможно купить в магазине в такой свежести и с таким вкусом.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



