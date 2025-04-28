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Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом

1:38
Еда

Когда хочется сладкого здесь и сейчас — этот рецепт приходит на помощь. Всего четыре ингредиента, полчаса времени и на столе уже красуются горячие, золотистые слойки с солнечной начинкой. Они пахнут уютом, детством и чем-то по-настоящему домашним.

слойка с апельсином
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
слойка с апельсином

Что нужно

  • 2 пласта бездрожжевого слоёного теста

  • 1 стакан апельсинового джема

  • 30 г картофельного крахмала

  • 20 г манной крупы

Секрет — в начинке

Джем смешивается с крахмалом и манкой. Крахмал делает консистенцию плотной и тягучей, а манка забирает лишнюю влагу — так тесто остаётся хрустящим, а начинка — густой и насыщенной.

Готовим легко и с удовольствием

Тесто раскатываем, режем на квадраты или прямоугольники. В центр — по ложке начинки, края защипываем, формируя треугольники или конвертики. Сверху надрезаем — чтобы не надулись. Выпекаем при 190 °C 25-30 минут до аппетитной корочки.

Почему этот рецепт — находка

  • Скорость. От старта до аромата из духовки — полчаса.

  • Простота. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

  • Вкус. Хрустящее тесто + цитрусовая начинка = десерт, которому хочется хлопать стоя.

Слойки с апельсиновым вареньем — это отличный повод собраться за столом с семьёй, угостить гостей или просто устроить себе уютный вечер с чаем. Их невозможно купить в магазине в такой свежести и с таким вкусом.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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