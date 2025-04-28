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Пирожки, которые согревают не хуже пледа: вкусно, сытно, неожиданно

1:51
Еда

Сначала ты подумаешь: "Что это за странное сочетание?" Но попробуй — и не сможешь забыть. Пирожки с мясом, булгуром и сулугуни не просто вкусные — они оставляют за собой пряное, тёплое послевкусие, будто после сказки, рассказанной у бабушки на кухне.

Крокеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крокеты

Начнём с теста — оно здесь особенное

Нежное и слегка сливочное за счёт простокваши, сметаны и масла, оно не требует сложных манипуляций. Замешал — в холодильник под плёнку на 30-40 минут. Всё просто.

Теперь — начинка, настоящая звезда

Обжариваем лук, чеснок, болгарский перец и сельдерей. Чуть остроты — чили по вкусу. Добавляем мясной фарш, томатную пасту, специи, кипяток — и тушим до мягкости. Затем — зелень, сваренный булгур и натёртый сулугуни. Начинка получается сочной, плотной и ароматной.

Формируем пирожки, смазываем смесью желтка и молока, посыпаем кунжутом. И — в духовку, разогретую до 180 °С, на 35-40 минут.

И вот они — румяные, с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Идеально подойдут к айрану, томатному соку или чашке крепкого чая.

В чём секрет этих пирожков

  • Булгур даёт насыщенность и необычную текстуру.

  • Сулугуни — сливочную пикантность и мягкость.

  • Говядина с овощами раскрывает вкус через обжарку и специи.

  • Тесто — простое, но воздушное, с нежным ароматом.

Это не просто закуска, это тепло в каждом кусочке. И пусть они не диетические, но точно подарят радость и насытят организм полезным белком, клетчаткой и кальцием.

Уточнения

Сулугу́ни — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. Цвет сыра — от белого до слабо-жёлтого, однородный по всей массе. Не имеет корки, допускается на поверхности лёгкая слоистость в виде отделяющихся слоёв. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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