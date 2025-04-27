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Шашлык за 8 минут: сколько жарить мясо, чтобы оно осталось сочным

От дымка до опасности: шашлык портится быстрее, чем ты думаешь

1:33
Еда

Потрескивающее мясо, аромат дыма, уютные посиделки на свежем воздухе — всё это про идеальный шашлык. Но знаешь ли ты, что вкусное блюдо может стать опасным всего через пару часов?

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

Даже если мясо выглядит аппетитно и пахнет всё так же заманчиво, внутри него могут уже бурлить микробы. Химик Андрей Дорохов предупреждает: как только шашлык сняли с шампуров, начинается обратный отсчёт.

Что происходит с мясом

— После жарки в мясе запускаются биохимические процессы, — поясняет специалист. — Сначала окисляются жиры, а затем начинают размножаться бактерии. И если температура воздуха +20…+25 °C, то безопасный срок хранения на воздухе — всего 2-3 часа.

Куда его девать

Лучшее решение — сразу после еды упаковать остатки в герметичный контейнер или вакуум и убрать в холодильник. Но даже там срок жизни мяса ограничен:

  • свинина и говядина — 3 дня,

  • баранина — до 4 дней,

  • птица — максимум 2 дня.

А вот заморозка продлит срок до 1-2 месяцев. Правда, после разморозки вкус и текстура уже не те — увы.

Когда пора прощаться с шашлыком

Признаки испорченного мяса:

  • липкая слизь на поверхности,

  • серый налёт или тёмные пятна,

  • кислый или резкий "аммиачный" запах.

Если видишь что-то из этого — не испытывай судьбу. Лучше выкинуть, чем рисковать здоровьем.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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