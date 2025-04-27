От дымка до опасности: шашлык портится быстрее, чем ты думаешь

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Потрескивающее мясо, аромат дыма, уютные посиделки на свежем воздухе — всё это про идеальный шашлык. Но знаешь ли ты, что вкусное блюдо может стать опасным всего через пару часов?

Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain шашлык

Даже если мясо выглядит аппетитно и пахнет всё так же заманчиво, внутри него могут уже бурлить микробы. Химик Андрей Дорохов предупреждает: как только шашлык сняли с шампуров, начинается обратный отсчёт.

Что происходит с мясом

— После жарки в мясе запускаются биохимические процессы, — поясняет специалист. — Сначала окисляются жиры, а затем начинают размножаться бактерии. И если температура воздуха +20…+25 °C, то безопасный срок хранения на воздухе — всего 2-3 часа.

Куда его девать

Лучшее решение — сразу после еды упаковать остатки в герметичный контейнер или вакуум и убрать в холодильник. Но даже там срок жизни мяса ограничен:

свинина и говядина — 3 дня,

баранина — до 4 дней,

птица — максимум 2 дня.

А вот заморозка продлит срок до 1-2 месяцев. Правда, после разморозки вкус и текстура уже не те — увы.

Когда пора прощаться с шашлыком

Признаки испорченного мяса:

липкая слизь на поверхности,

серый налёт или тёмные пятна,

кислый или резкий "аммиачный" запах.

Если видишь что-то из этого — не испытывай судьбу. Лучше выкинуть, чем рисковать здоровьем.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

