Нарезка, которая не пропадёт: хитрости хранения колбасы после застолий

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

После застолий часто остаются нарезки, особенно колбасные. Чтобы не выбрасывать продукты и сохранить их вкус, важно знать несколько простых, но эффективных приёмов хранения.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Правильная упаковка — залог свежести

Кусочки колбасы лучше всего завернуть в фольгу или пищевую бумагу, а затем отправить в холодильник. Это предотвратит пересыхание и появление неприятного запаха. А вот обычные пакеты — не вариант: в них продукт быстро становится липким, может покрыться плесенью и потерять вкус.

Где хранить колбасу в холодильнике

Если осталась палка копченой колбасы, не открытая или частично нарезанная — для неё лучшее место в холодильнике — отсек для фруктов. Там стабильная температура и влажность, что помогает продукту дольше оставаться свежим.

Для ветчины и варёной колбасы отличным решением станут вакуумные контейнеры - в них нарезка может храниться от 3 до 5 дней без потери вкуса и текстуры.

Как сохранить красивый срез

Если хочется, чтобы срез на колбасе оставался аппетитным и не темнел, можно использовать небольшой лайфхак:

положить на него дольку лимона ;

слегка смазать поверхность растительным маслом ;

завернуть край в пищевую пленку.

Такие нехитрые действия сохранят внешний вид и вкус продукта.

Уточнения

Колбаса́ - пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.





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