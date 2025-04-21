Кулинария — советский магазинчик, похожий на буфет

Если ты рос в СССР, то слово "кулинария" вызывает не мысли о модной кулинарной школе, а воспоминания о тёплом, пахнущем булками магазинчике, где всё было готово к употреблению — бери и ешь!
Это был маленький гастрономический рай, расположенный на углу улицы, рядом с домом. Он выглядел как магазин, но ощущался как уютный буфет без стульев и столов.
Что продавали в кулинарии?
Всё, что можно съесть прямо сейчас или принести домой, разогреть — и сэкономить время:
Выпечка:
Салаты:
Горячее и мясное:
Сладости:
Как это выглядело
За стеклянными витринами — выложены блюда, как на выставке. За прилавком — продавщица в белом халате и сеточке. На входе — запах жареного теста, чуть уксусный аромат салатов и звук весов.
Всё выкладывали в бумажные лоточки, фольгу, пергамент. Покупатели стояли с авоськами, изучая, что сегодня "взяли" из кухни.
Фишки советской кулинарии
Иногда попадались "фирменные блюда" — например, котлета "домашняя" или рулет "столичный".
Советская "Кулинария" — это не только про еду, но про уют, вкус и чувство заботы.
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