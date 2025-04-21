Кулинария — советский магазинчик, похожий на буфет

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты рос в СССР, то слово "кулинария" вызывает не мысли о модной кулинарной школе, а воспоминания о тёплом, пахнущем булками магазинчике, где всё было готово к употреблению — бери и ешь!

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nikiforov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кулинария

Это был маленький гастрономический рай, расположенный на углу улицы, рядом с домом. Он выглядел как магазин, но ощущался как уютный буфет без стульев и столов.

Что продавали в кулинарии?

Всё, что можно съесть прямо сейчас или принести домой, разогреть — и сэкономить время:

Выпечка:

Пирожки с картошкой, капустой, мясом

Беляши и чебуреки

Песочные кольца, эклеры, "картошка".

Салаты:

Оливье

Винегрет

Морковь по-корейски (да-да, уже тогда).

Горячее и мясное:

Котлеты и биточки

Тефтели в соусе

Курица жареная

Рыба под маринадом.

Сладости:

Пирожные, торты по кусочкам

Трубочки с кремом

Вареники с творогом, сгущёнкой.

Как это выглядело

За стеклянными витринами — выложены блюда, как на выставке. За прилавком — продавщица в белом халате и сеточке. На входе — запах жареного теста, чуть уксусный аромат салатов и звук весов.

Всё выкладывали в бумажные лоточки, фольгу, пергамент. Покупатели стояли с авоськами, изучая, что сегодня "взяли" из кухни.

Фишки советской кулинарии

Часто кулинария была при общепите или столовой — готовили в том же цеху

Еда домашняя по вкусу, но выглядела "магазинно" — красиво и аккуратно

Цены были по весу, но порции делали стандартные

Иногда попадались "фирменные блюда" — например, котлета "домашняя" или рулет "столичный".

Советская "Кулинария" — это не только про еду, но про уют, вкус и чувство заботы.