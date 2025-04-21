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Кулинария — советский магазинчик, похожий на буфет

1:51
Еда

Если ты рос в СССР, то слово "кулинария" вызывает не мысли о модной кулинарной школе, а воспоминания о тёплом, пахнущем булками магазинчике, где всё было готово к употреблению — бери и ешь!

Кулинария
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nikiforov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кулинария

Это был маленький гастрономический рай, расположенный на углу улицы, рядом с домом. Он выглядел как магазин, но ощущался как уютный буфет без стульев и столов.

Что продавали в кулинарии?

Всё, что можно съесть прямо сейчас или принести домой, разогреть — и сэкономить время:

Выпечка:

  • Пирожки с картошкой, капустой, мясом
  • Беляши и чебуреки
  • Песочные кольца, эклеры, "картошка".

Салаты:

  • Оливье
  • Винегрет
  • Морковь по-корейски (да-да, уже тогда).

Горячее и мясное:

  • Котлеты и биточки
  • Тефтели в соусе
  • Курица жареная
  • Рыба под маринадом.

Сладости:

  • Пирожные, торты по кусочкам
  • Трубочки с кремом
  • Вареники с творогом, сгущёнкой.

Как это выглядело

За стеклянными витринами — выложены блюда, как на выставке. За прилавком — продавщица в белом халате и сеточке. На входе — запах жареного теста, чуть уксусный аромат салатов и звук весов.

Всё выкладывали в бумажные лоточки, фольгу, пергамент. Покупатели стояли с авоськами, изучая, что сегодня "взяли" из кухни.

Фишки советской кулинарии

  • Часто кулинария была при общепите или столовой — готовили в том же цеху
  • Еда домашняя по вкусу, но выглядела "магазинно" — красиво и аккуратно
  • Цены были по весу, но порции делали стандартные

Иногда попадались "фирменные блюда" — например, котлета "домашняя" или рулет "столичный".

Советская "Кулинария" — это не только про еду, но про уют, вкус и чувство заботы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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