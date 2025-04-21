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Какой в салат, какой в кастрюлю: хитрый трюк для выбора томатов

1:43
Еда

Выбирать идеальные помидоры на рынке или в магазине проще, чем кажется. Один простой тест с водой может быстро определить, какие из них пора есть свежими, а какие лучше отправить в соус.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Экспресс-проверка: всё, что нужно — вода

Возьмите глубокую ёмкость и налейте в неё воду. Опустите в неё томаты. Спустя несколько секунд будет ясно: часть плодов утонет, часть — останется плавать.

  • Тонущие помидоры - спелые, плотные, с насыщенным вкусом. Они идеальны для салатов, сэндвичей и просто так.

  • Плавающие на поверхности - рыхловатые, внутри много воздуха. Это первые признаки ферментации, но такие плоды отлично подойдут для приготовления горячих блюд.

Что расскажет текстура и аромат

Плотные плоды тонут, потому что внутри меньше воздушных полостей. Чем плотнее структура, тем томат спелее и вкуснее. А вот рыхлая мякоть с большим количеством воздуха — признак перезрелости или начала порчи.

Дополнительные признаки качества:

  • Кожица должна быть ровной, без трещин и пятен.

  • Аромат - свежий, без кислинки.

  • Цвет - насыщенный, равномерный.

Как и где применять метод

Этот способ годится для любых сортов — от черри до мясистых биф-томатов. Его легко использовать даже перед покупкой, если у вас под рукой прозрачная тара и доступ к воде — например, на рынке.

Результат? Томаты с нужной текстурой и вкусом окажутся именно там, где они будут раскрываться лучше всего — будь то свежий салат или томатный суп.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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