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Срок вышел — не беда: продукты, которые спокойно живут дольше

1:54
Еда

Каждый год тонны продуктов оказываются в мусорных контейнерах просто потому, что истёк их срок годности. Но правда в том, что многие из них вполне безопасны и спустя недели, а то и месяцы после даты на упаковке.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Что скрывает дата на упаковке

Многие уверены: раз на упаковке стоит конкретная дата — значит, на следующий день продукт есть уже нельзя. Однако чаще всего эта дата означает не срок безопасности, а лишь период, в течение которого производитель гарантирует идеальный вкус и качество. Исключения, конечно, есть — например, свежее мясо, которое действительно может быть опасным после указанного срока.

Какие продукты живут дольше

Если хранить их правильно, многие продукты сохраняют свои свойства дольше, чем принято думать. Вот некоторые из них:

  • UHT-молоко в закрытой упаковке может быть пригодно ещё до 7 месяцев после срока.

  • Йогурт спокойно держится до двух недель.

  • Растительное масло, если у него нет запаха прогорклости, можно использовать ещё два месяца.

Неочевидные "долгожители"

Некоторые продукты приятно удивят своей выносливостью:

  • Кетчуп и горчица в закрытой таре сохраняют свои свойства до 9 месяцев после окончания срока.

  • Майонез, хранящийся в холодильнике, остаётся безопасным до 6 месяцев.

  • Домашнее варенье вообще может храниться годами, а покупное — как минимум год после срока.

Сладости и крупы — тоже в игре

  • Шоколад, кексы и сухофрукты - до 3 месяцев.

  • Мюсли - до 8 месяцев.

  • Сухие макароны - до двух лет при правильном хранении.

Так что не стоит спешить выбрасывать еду — часто она ещё долго может приносить удовольствие и пользу.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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