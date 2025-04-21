Срок вышел — не беда: продукты, которые спокойно живут дольше

Каждый год тонны продуктов оказываются в мусорных контейнерах просто потому, что истёк их срок годности. Но правда в том, что многие из них вполне безопасны и спустя недели, а то и месяцы после даты на упаковке.
Многие уверены: раз на упаковке стоит конкретная дата — значит, на следующий день продукт есть уже нельзя. Однако чаще всего эта дата означает не срок безопасности, а лишь период, в течение которого производитель гарантирует идеальный вкус и качество. Исключения, конечно, есть — например, свежее мясо, которое действительно может быть опасным после указанного срока.
Если хранить их правильно, многие продукты сохраняют свои свойства дольше, чем принято думать. Вот некоторые из них:
UHT-молоко в закрытой упаковке может быть пригодно ещё до 7 месяцев после срока.
Йогурт спокойно держится до двух недель.
Растительное масло, если у него нет запаха прогорклости, можно использовать ещё два месяца.
Некоторые продукты приятно удивят своей выносливостью:
Кетчуп и горчица в закрытой таре сохраняют свои свойства до 9 месяцев после окончания срока.
Майонез, хранящийся в холодильнике, остаётся безопасным до 6 месяцев.
Домашнее варенье вообще может храниться годами, а покупное — как минимум год после срока.
Шоколад, кексы и сухофрукты - до 3 месяцев.
Мюсли - до 8 месяцев.
Сухие макароны - до двух лет при правильном хранении.
Так что не стоит спешить выбрасывать еду — часто она ещё долго может приносить удовольствие и пользу.
Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
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