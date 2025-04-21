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ТОП-5 десертов из СССР — вкус, который мы не забудем

2:20
Еда

В Советском Союзе не было модных кондитерских с чизкейками, но был свой особый десертный мир — простой, душевный и по-настоящему вкусный.

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Пирожные покупали в кулинарии по пути с работы, мороженое ели на скамеечке у фонтана, а торты резали по праздникам, как ритуал. Сегодня мы вспомним ТОП-5 легендарных десертов СССР, о которых до сих пор говорят с любовью и ностальгией.

1. Пирожное "Картошка"

Делалось из остатков бисквита или печенья, сгущёнки и какао. Не выпекалось, но было очень сытным и вкусным. Часто посыпалось крошкой, иногда украшалось орешком.

Цена: 11-15 копеек.

Ассоциация: праздник без повода.

2. Мороженое "Пломбир"

Настоящее, ГОСТовское, жирное и вкусное. Бывало в брикетах, вафельных стаканчиках, эскимо. Без растительных жиров — только молоко и сливки.

Цена: от 9 до 28 коп.

Подача: часто ели прямо на улице, стоя у киоска.

3. Эклер

Заварное тесто с ванильным или масляным кремом. Покрыт шоколадной глазурью. Один из самых "ресторанных" десертов в кулинариях.

Цена: 20-25 копеек.

Воспоминание: всегда не хватало крема — хотелось ещё!

4. Песочное кольцо с орехами

Классика сыпучего теста и арахиса. Ломкое, сладкое, всегда свежее. Продавалось в бумажных кулёчках или на подносе.

Цена: 13-15 копеек.

Фишка: прилипали пальцы — и никому это не мешало.

5. Торт "Полёт"

Безе, орехи и сливочный крем — воздушный шедевр. Продавался целиком или по кусочкам. Вкус — как праздник: капризный, сладкий и хрупкий.

Цена за кусок: 38-50 коп.

Советские десерты — это больше, чем просто еда. Это вкус счастливого детства, праздников в школе, маминых радостей и бабушкиных угощений. И хотя времена изменились, "Картошка" и "Пломбир" по-прежнему остаются с нами — на кухне, в памяти, в душе?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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