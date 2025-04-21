ТОП-5 десертов из СССР — вкус, который мы не забудем

В Советском Союзе не было модных кондитерских с чизкейками, но был свой особый десертный мир — простой, душевный и по-настоящему вкусный.
Пирожные покупали в кулинарии по пути с работы, мороженое ели на скамеечке у фонтана, а торты резали по праздникам, как ритуал. Сегодня мы вспомним ТОП-5 легендарных десертов СССР, о которых до сих пор говорят с любовью и ностальгией.
1. Пирожное "Картошка"
Делалось из остатков бисквита или печенья, сгущёнки и какао. Не выпекалось, но было очень сытным и вкусным. Часто посыпалось крошкой, иногда украшалось орешком.
Цена: 11-15 копеек.
Ассоциация: праздник без повода.
2. Мороженое "Пломбир"
Настоящее, ГОСТовское, жирное и вкусное. Бывало в брикетах, вафельных стаканчиках, эскимо. Без растительных жиров — только молоко и сливки.
Цена: от 9 до 28 коп.
Подача: часто ели прямо на улице, стоя у киоска.
3. Эклер
Заварное тесто с ванильным или масляным кремом. Покрыт шоколадной глазурью. Один из самых "ресторанных" десертов в кулинариях.
Цена: 20-25 копеек.
Воспоминание: всегда не хватало крема — хотелось ещё!
4. Песочное кольцо с орехами
Классика сыпучего теста и арахиса. Ломкое, сладкое, всегда свежее. Продавалось в бумажных кулёчках или на подносе.
Цена: 13-15 копеек.
Фишка: прилипали пальцы — и никому это не мешало.
5. Торт "Полёт"
Безе, орехи и сливочный крем — воздушный шедевр. Продавался целиком или по кусочкам. Вкус — как праздник: капризный, сладкий и хрупкий.
Цена за кусок: 38-50 коп.
Советские десерты — это больше, чем просто еда. Это вкус счастливого детства, праздников в школе, маминых радостей и бабушкиных угощений. И хотя времена изменились, "Картошка" и "Пломбир" по-прежнему остаются с нами — на кухне, в памяти, в душе?
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