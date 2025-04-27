Съел — и не стыдно: салат для тех, кто следит за собой, но любит поесть

Когда хочется перекусить легко, вкусно и без угрызений совести, не обязательно доставать весы и готовить сложные суперфуды. Иногда всё гениальное — действительно просто. Этот салат из черри, творога и лука удивит даже тех, кто не верит в "здоровую еду".
зерненый творог — 300 г
помидоры черри — 250 г
свежий зеленый лук — 1 пучок
соль — по вкусу
Черри разрезаем пополам.
Лук шинкуем мелко.
Всё смешиваем с творогом в глубокой миске.
Добавляем щепотку соли.
Готово — можно есть!
Черри насыщены ликопином — антиоксидантом, который защищает клетки от старения.
Зерненый творог — это белок и кальций без лишнего жира.
Зелёный лук добавляет пикантности и снабжает организм витамином С.
Салат получается лёгким, но сытным. Его можно есть вечером, брать в контейнер на работу, подавать как гарнир к рыбе или мясу. А ещё он отлично подходит после тренировки — без тяжести и с максимальной пользой.
Поделитесь рецептом с подругой или с фитнес-тренером — получите благодарный взгляд и респект. Это тот случай, когда здоровое питание не про диеты, а про удовольствие и лёгкость во всём.
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.