Съел — и не стыдно: салат для тех, кто следит за собой, но любит поесть

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется перекусить легко, вкусно и без угрызений совести, не обязательно доставать весы и готовить сложные суперфуды. Иногда всё гениальное — действительно просто. Этот салат из черри, творога и лука удивит даже тех, кто не верит в "здоровую еду".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain салат с творогом

Что нужно

зерненый творог — 300 г

помидоры черри — 250 г

свежий зеленый лук — 1 пучок

соль — по вкусу

Как готовить

Черри разрезаем пополам. Лук шинкуем мелко. Всё смешиваем с творогом в глубокой миске. Добавляем щепотку соли. Готово — можно есть!

Чем он полезен

Черри насыщены ликопином — антиоксидантом, который защищает клетки от старения.

Зерненый творог — это белок и кальций без лишнего жира.

Зелёный лук добавляет пикантности и снабжает организм витамином С.

Салат получается лёгким, но сытным. Его можно есть вечером, брать в контейнер на работу, подавать как гарнир к рыбе или мясу. А ещё он отлично подходит после тренировки — без тяжести и с максимальной пользой.

Плюс в карму — и в тарелку

Поделитесь рецептом с подругой или с фитнес-тренером — получите благодарный взгляд и респект. Это тот случай, когда здоровое питание не про диеты, а про удовольствие и лёгкость во всём.