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Съел — и не стыдно: салат для тех, кто следит за собой, но любит поесть

1:27
Еда

Когда хочется перекусить легко, вкусно и без угрызений совести, не обязательно доставать весы и готовить сложные суперфуды. Иногда всё гениальное — действительно просто. Этот салат из черри, творога и лука удивит даже тех, кто не верит в "здоровую еду".

салат с творогом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
салат с творогом

Что нужно

  • зерненый творог — 300 г

  • помидоры черри — 250 г

  • свежий зеленый лук — 1 пучок

  • соль — по вкусу

Как готовить

  1. Черри разрезаем пополам.

  2. Лук шинкуем мелко.

  3. Всё смешиваем с творогом в глубокой миске.

  4. Добавляем щепотку соли.

  5. Готово — можно есть!

Чем он полезен

  • Черри насыщены ликопином — антиоксидантом, который защищает клетки от старения.

  • Зерненый творог — это белок и кальций без лишнего жира.

  • Зелёный лук добавляет пикантности и снабжает организм витамином С.

Салат получается лёгким, но сытным. Его можно есть вечером, брать в контейнер на работу, подавать как гарнир к рыбе или мясу. А ещё он отлично подходит после тренировки — без тяжести и с максимальной пользой.

Плюс в карму — и в тарелку

Поделитесь рецептом с подругой или с фитнес-тренером — получите благодарный взгляд и респект. Это тот случай, когда здоровое питание не про диеты, а про удовольствие и лёгкость во всём.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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