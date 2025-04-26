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Шоколад ручной работы: 15 минут — и у вас десерт уровня ресторана

2:04
Еда

Кто сказал, что шоколад — это то, что можно только купить? Настоящее молочное удовольствие можно легко создать самому, и для этого не нужна профессиональная техника. Немного терпения, капля ванили — и ваша кухня превращается в мини-фабрику сладких чудес.

Домашний шоколад
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Домашний шоколад

Что понадобится для домашнего шоколада

Ингредиенты доступны и просты:

  • тёртое какао — 100 г

  • какао-масло — 50 г

  • сухое молоко — 2 ч. ложки

  • сгущённое молоко — 4 ч. ложки

  • ваниль — по вкусу

Какао-масло и тёртое какао легко найти в магазинах для кондитеров или заказать онлайн. Всё остальное — наверняка уже есть у вас дома.

Пошаговая инструкция: всё гениальное — просто

  1. Растопите какао-масло на водяной бане, следите, чтобы оно не перегрелось.

  2. Введите тёртое какао, помешивайте до однородной, гладкой массы.

  3. Добавьте сухое и сгущённое молоко, ароматизируйте ванилью.

  4. Размешивайте тщательно — комки здесь враги.

  5. Вылейте шоколад в форму, дайте постоять при комнатной температуре около часа.

  6. Переложите в холодильник до застывания.

Пространство для фантазии

Этот рецепт — идеальная база.

Добавьте в шоколад:

  • орехи,

  • сухофрукты,

  • кокосовую стружку,

  • кусочки печенья или вафель.

Каждая партия — как новая глава шоколадной сказки. Можно делать как классические плитки, так и фигурки для детей, посыпать сверху солью или карамелью.

Почему стоит попробовать

  • Вы знаете, что внутри: никаких консервантов, только любимые ингредиенты.

  • Настроение в шоколаде: процесс расслабляет, как медитация.

  • Подарок с душой: красиво оформленная плитка — это забота, которую видно.

Так что отложите магазинный батончик. Сегодня вы делаете шоколад сами. И, поверьте, это будет совсем другой вкус — насыщенный, мягкий, настоящий.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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