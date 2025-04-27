Печенье, которое даже без крема тает во рту — секрет в тесте

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда самое простое — самое эффектное. Это нежное, хрустящее печенье с ароматной творожной начинкой покоряет с первого укуса. Оно не требует экзотических ингредиентов и идеально подходит даже для тех, кто никогда раньше не пёк. А изысканная подача легко превратит вашу кухню в маленькое кафе с шармом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье

Внутри — нежность: как приготовить творожную начинку

Начнем с главного — воздушной начинки, которая придаёт печенью тот самый утончённый вкус.

Для неё понадобится:

мягкий творог — 150 г

яичный белок — 1 шт.

манка — 1 ст. ложка

сахар — 2 ст. ложки

ванильный сахар — 1 пакетик

Смешайте всё и взбейте блендером до однородной консистенции. Дайте массе постоять 10-15 минут, чтобы манка немного разбухла — так начинка получится более кремовой.

Основа успеха — правильное тесто

В другой миске соедините:

150 г размягченного сливочного масла

2 ст. ложки сахарной пудры

яичный желток

100 г кефира

щепотку соли

1,5 ч. ложки разрыхлителя

320 г муки

Замесите мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Формируем и запекаем

Раскатайте тесто в тонкий пласт. Вырежьте кружочки с помощью стакана. В центр каждого выложите немного творожной начинки. Сложите пополам — получится аккуратный полумесяц. Выложите печенье на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C около 20 минут до золотистой корочки.

Как подать — как в ресторане

Подача тоже имеет значение. Выложите печенье на светлую тарелку, слегка присыпьте пудрой. Добавьте пару веточек мяты или несколько ягод для акцента. А чтобы удивить гостей — подайте с бокалом игристого сидра. Лёгкая кислинка напитка подчёркивает сладость творожной начинки и делает момент особенным.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

