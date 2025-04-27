Печенье, которое даже без крема тает во рту — секрет в тесте

Иногда самое простое — самое эффектное. Это нежное, хрустящее печенье с ароматной творожной начинкой покоряет с первого укуса. Оно не требует экзотических ингредиентов и идеально подходит даже для тех, кто никогда раньше не пёк. А изысканная подача легко превратит вашу кухню в маленькое кафе с шармом.
Начнем с главного — воздушной начинки, которая придаёт печенью тот самый утончённый вкус.
Для неё понадобится:
мягкий творог — 150 г
яичный белок — 1 шт.
манка — 1 ст. ложка
сахар — 2 ст. ложки
ванильный сахар — 1 пакетик
Смешайте всё и взбейте блендером до однородной консистенции. Дайте массе постоять 10-15 минут, чтобы манка немного разбухла — так начинка получится более кремовой.
В другой миске соедините:
150 г размягченного сливочного масла
2 ст. ложки сахарной пудры
яичный желток
100 г кефира
щепотку соли
1,5 ч. ложки разрыхлителя
320 г муки
Замесите мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Раскатайте тесто в тонкий пласт.
Вырежьте кружочки с помощью стакана.
В центр каждого выложите немного творожной начинки.
Сложите пополам — получится аккуратный полумесяц.
Выложите печенье на противень с пергаментом.
Выпекайте при 180°C около 20 минут до золотистой корочки.
Подача тоже имеет значение. Выложите печенье на светлую тарелку, слегка присыпьте пудрой. Добавьте пару веточек мяты или несколько ягод для акцента. А чтобы удивить гостей — подайте с бокалом игристого сидра. Лёгкая кислинка напитка подчёркивает сладость творожной начинки и делает момент особенным.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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