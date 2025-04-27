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Печенье, которое даже без крема тает во рту — секрет в тесте

2:10
Еда

Иногда самое простое — самое эффектное. Это нежное, хрустящее печенье с ароматной творожной начинкой покоряет с первого укуса. Оно не требует экзотических ингредиентов и идеально подходит даже для тех, кто никогда раньше не пёк. А изысканная подача легко превратит вашу кухню в маленькое кафе с шармом.

Печенье
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Печенье

Внутри — нежность: как приготовить творожную начинку

Начнем с главного — воздушной начинки, которая придаёт печенью тот самый утончённый вкус.

Для неё понадобится:

  • мягкий творог — 150 г

  • яичный белок — 1 шт.

  • манка — 1 ст. ложка

  • сахар — 2 ст. ложки

  • ванильный сахар — 1 пакетик

Смешайте всё и взбейте блендером до однородной консистенции. Дайте массе постоять 10-15 минут, чтобы манка немного разбухла — так начинка получится более кремовой.

Основа успеха — правильное тесто

В другой миске соедините:

  • 150 г размягченного сливочного масла

  • 2 ст. ложки сахарной пудры

  • яичный желток

  • 100 г кефира

  • щепотку соли

  • 1,5 ч. ложки разрыхлителя

  • 320 г муки

Замесите мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Формируем и запекаем

  1. Раскатайте тесто в тонкий пласт.

  2. Вырежьте кружочки с помощью стакана.

  3. В центр каждого выложите немного творожной начинки.

  4. Сложите пополам — получится аккуратный полумесяц.

  5. Выложите печенье на противень с пергаментом.

  6. Выпекайте при 180°C около 20 минут до золотистой корочки.

Как подать — как в ресторане

Подача тоже имеет значение. Выложите печенье на светлую тарелку, слегка присыпьте пудрой. Добавьте пару веточек мяты или несколько ягод для акцента. А чтобы удивить гостей — подайте с бокалом игристого сидра. Лёгкая кислинка напитка подчёркивает сладость творожной начинки и делает момент особенным.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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