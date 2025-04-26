Секрет стройной фигуры: салат, после которого не хочется есть пирожное

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

После тяжёлого рабочего дня мы часто сталкиваемся с одним и тем же вопросом: что бы съесть такого, чтобы и вкусно, и не тяжело, и не стоять час у плиты? Ответ проще, чем кажется — салат, который моментально станет вашим любимым. Он сытный, сливочный, полезный и, главное, готовится за считанные минуты.

Фото: freepik by timolina салат с курицей и авокадо

Ингредиенты, которые всегда под рукой

Всё необходимое можно найти даже в ближайшем магазине:

отварная куриная грудка — 200 г

спелый авокадо — 1 шт.

помидоры черри — 8 шт.

лимонный сок — 1 ст. ложка

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Авокадо разрежьте, удалите косточку и нарежьте мякоть. Черри порежьте пополам. Сложите всё в миску, заправьте маслом и лимонным соком. Добавьте соль, перец, перемешайте — и готово.

Для украшения можно добавить немного лука или мякоть черешни — необычно и красиво.

Почему вы влюбитесь в этот салат

Курица даёт насыщение без лишнего жира.

Авокадо делает текстуру сливочной, добавляя полезные жиры и настроение.

Помидоры черри наполняют вкус свежестью и антиоксидантами.

Лимон и масло усиливают вкус и добавляют витаминов.

Этот салат не перегружает организм, помогает держать вес под контролем и улучшает пищеварение. Его можно подавать с крем-супами, омлетами, рыбой или цельнозерновым хлебом. Но и сам по себе он вполне полноценный ужин или ланч.

Для кого он

Для занятых, кому важна скорость.

Для тех, кто хочет есть вкусно, но следит за здоровьем.

Для родителей, которым важно питать детей с пользой.

Это не просто «ещё один салат». Это — образ жизни. Попробуйте один раз, и он останется в вашем меню надолго.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.



