Секрет стройной фигуры: салат, после которого не хочется есть пирожное

После тяжёлого рабочего дня мы часто сталкиваемся с одним и тем же вопросом: что бы съесть такого, чтобы и вкусно, и не тяжело, и не стоять час у плиты? Ответ проще, чем кажется — салат, который моментально станет вашим любимым. Он сытный, сливочный, полезный и, главное, готовится за считанные минуты.
Всё необходимое можно найти даже в ближайшем магазине:
отварная куриная грудка — 200 г
спелый авокадо — 1 шт.
помидоры черри — 8 шт.
лимонный сок — 1 ст. ложка
оливковое масло — 2 ст. ложки
соль, перец — по вкусу
Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
Авокадо разрежьте, удалите косточку и нарежьте мякоть.
Черри порежьте пополам.
Сложите всё в миску, заправьте маслом и лимонным соком.
Добавьте соль, перец, перемешайте — и готово.
Для украшения можно добавить немного лука или мякоть черешни — необычно и красиво.
Курица даёт насыщение без лишнего жира.
Авокадо делает текстуру сливочной, добавляя полезные жиры и настроение.
Помидоры черри наполняют вкус свежестью и антиоксидантами.
Лимон и масло усиливают вкус и добавляют витаминов.
Этот салат не перегружает организм, помогает держать вес под контролем и улучшает пищеварение. Его можно подавать с крем-супами, омлетами, рыбой или цельнозерновым хлебом. Но и сам по себе он вполне полноценный ужин или ланч.
Для занятых, кому важна скорость.
Для тех, кто хочет есть вкусно, но следит за здоровьем.
Для родителей, которым важно питать детей с пользой.
Это не просто «ещё один салат». Это — образ жизни. Попробуйте один раз, и он останется в вашем меню надолго.
Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
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