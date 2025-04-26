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Секрет стройной фигуры: салат, после которого не хочется есть пирожное

2:07
Еда

После тяжёлого рабочего дня мы часто сталкиваемся с одним и тем же вопросом: что бы съесть такого, чтобы и вкусно, и не тяжело, и не стоять час у плиты? Ответ проще, чем кажется — салат, который моментально станет вашим любимым. Он сытный, сливочный, полезный и, главное, готовится за считанные минуты.

салат с курицей и авокадо
Фото: freepik by timolina
салат с курицей и авокадо

Ингредиенты, которые всегда под рукой

Всё необходимое можно найти даже в ближайшем магазине:

  • отварная куриная грудка — 200 г

  • спелый авокадо — 1 шт.

  • помидоры черри — 8 шт.

  • лимонный сок — 1 ст. ложка

  • оливковое масло — 2 ст. ложки

  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

  2. Авокадо разрежьте, удалите косточку и нарежьте мякоть.

  3. Черри порежьте пополам.

  4. Сложите всё в миску, заправьте маслом и лимонным соком.

  5. Добавьте соль, перец, перемешайте — и готово.

Для украшения можно добавить немного лука или мякоть черешни — необычно и красиво.

Почему вы влюбитесь в этот салат

  • Курица даёт насыщение без лишнего жира.

  • Авокадо делает текстуру сливочной, добавляя полезные жиры и настроение.

  • Помидоры черри наполняют вкус свежестью и антиоксидантами.

  • Лимон и масло усиливают вкус и добавляют витаминов.

Этот салат не перегружает организм, помогает держать вес под контролем и улучшает пищеварение. Его можно подавать с крем-супами, омлетами, рыбой или цельнозерновым хлебом. Но и сам по себе он вполне полноценный ужин или ланч.

Для кого он

  • Для занятых, кому важна скорость.

  • Для тех, кто хочет есть вкусно, но следит за здоровьем.

  • Для родителей, которым важно питать детей с пользой.

Это не просто «ещё один салат». Это — образ жизни. Попробуйте один раз, и он останется в вашем меню надолго.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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