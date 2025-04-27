Рыба с дымком: скумбрия на углях, от которой не останется ни кусочка

Если вам кажется, что рыба на мангале — скучно, значит, вы ещё не пробовали скумбрию, запечённую на углях. Это блюдо — настоящий глоток лета: аромат костра, пряности, цитрусовые нотки и сочная мякоть, которая буквально тает на языке.
На 2 порции:
2 свежих скумбрии
3 луковицы
1 лимон
соль, чёрный перец и любимые специи — по вкусу
Скумбрию промойте, очистите от внутренностей и удалите жабры. На боках сделайте несколько надрезов.
Половину лимона нарежьте вместе с луком полукольцами. Вторую половину выжмите.
Смешайте лук, лимонный сок, соль, специи и перец. Дайте смеси настояться 15 минут.
Начините этой смесью рыбу — как снаружи, так и изнутри. Заверните плотно в фольгу и оставьте мариноваться на 40-60 минут.
Разложите скумбрию на смазанной решетке и жарьте на умеренном жаре 15-20 минут, переворачивая.
По желанию, сразу после снятия с гриля, смажьте рыбу чесноком, растёртым с растительным маслом.
Рыба может прилипать. Решетка должна быть хорошо смазана.
Скумбрия легко пересушивается. Не передерживайте её, следите за жаром.
Идеально сочетается с:
отварным молодым картофелем,
овощами на гриле,
лёгким салатом с зеленью.
Не забудьте про свежую зелень и дольки лимона при подаче — они подчеркнут вкус блюда.
Скумбрия — один из чемпионов по содержанию Омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца. В ней также много белка, витаминов группы B и D. Это отличная альтернатива мясу, особенно в жаркое время года.
Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать. Хотя ареалы видов перекрывают друг друга, наблюдается преобладание лишь одного вида в каждом географическом районе.
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