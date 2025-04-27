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Рыба с дымком: скумбрия на углях, от которой не останется ни кусочка

1:58
Еда

Если вам кажется, что рыба на мангале — скучно, значит, вы ещё не пробовали скумбрию, запечённую на углях. Это блюдо — настоящий глоток лета: аромат костра, пряности, цитрусовые нотки и сочная мякоть, которая буквально тает на языке.

рыба на мангале
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыба на мангале

Что понадобится

На 2 порции:

  • 2 свежих скумбрии

  • 3 луковицы

  • 1 лимон

  • соль, чёрный перец и любимые специи — по вкусу

Пошаговый рецепт с фишками

  1. Скумбрию промойте, очистите от внутренностей и удалите жабры. На боках сделайте несколько надрезов.

  2. Половину лимона нарежьте вместе с луком полукольцами. Вторую половину выжмите.

  3. Смешайте лук, лимонный сок, соль, специи и перец. Дайте смеси настояться 15 минут.

  4. Начините этой смесью рыбу — как снаружи, так и изнутри. Заверните плотно в фольгу и оставьте мариноваться на 40-60 минут.

  5. Разложите скумбрию на смазанной решетке и жарьте на умеренном жаре 15-20 минут, переворачивая.

  6. По желанию, сразу после снятия с гриля, смажьте рыбу чесноком, растёртым с растительным маслом.

Советы от опытных гриллеров

  • Рыба может прилипать. Решетка должна быть хорошо смазана.

  • Скумбрия легко пересушивается. Не передерживайте её, следите за жаром.

Как подать

Идеально сочетается с:

  • отварным молодым картофелем,

  • овощами на гриле,

  • лёгким салатом с зеленью.

Не забудьте про свежую зелень и дольки лимона при подаче — они подчеркнут вкус блюда.

Почему это не только вкусно, но и полезно

Скумбрия — один из чемпионов по содержанию Омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца. В ней также много белка, витаминов группы B и D. Это отличная альтернатива мясу, особенно в жаркое время года.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать. Хотя ареалы видов перекрывают друг друга, наблюдается преобладание лишь одного вида в каждом географическом районе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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