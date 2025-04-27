Рыба с дымком: скумбрия на углях, от которой не останется ни кусочка

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что рыба на мангале — скучно, значит, вы ещё не пробовали скумбрию, запечённую на углях. Это блюдо — настоящий глоток лета: аромат костра, пряности, цитрусовые нотки и сочная мякоть, которая буквально тает на языке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыба на мангале

Что понадобится

На 2 порции:

2 свежих скумбрии

3 луковицы

1 лимон

соль, чёрный перец и любимые специи — по вкусу

Пошаговый рецепт с фишками

Скумбрию промойте, очистите от внутренностей и удалите жабры. На боках сделайте несколько надрезов. Половину лимона нарежьте вместе с луком полукольцами. Вторую половину выжмите. Смешайте лук, лимонный сок, соль, специи и перец. Дайте смеси настояться 15 минут. Начините этой смесью рыбу — как снаружи, так и изнутри. Заверните плотно в фольгу и оставьте мариноваться на 40-60 минут. Разложите скумбрию на смазанной решетке и жарьте на умеренном жаре 15-20 минут, переворачивая. По желанию, сразу после снятия с гриля, смажьте рыбу чесноком, растёртым с растительным маслом.

Советы от опытных гриллеров

Рыба может прилипать. Решетка должна быть хорошо смазана.

Скумбрия легко пересушивается. Не передерживайте её, следите за жаром.

Как подать

Идеально сочетается с:

отварным молодым картофелем,

овощами на гриле,

лёгким салатом с зеленью.

Не забудьте про свежую зелень и дольки лимона при подаче — они подчеркнут вкус блюда.

Почему это не только вкусно, но и полезно

Скумбрия — один из чемпионов по содержанию Омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца. В ней также много белка, витаминов группы B и D. Это отличная альтернатива мясу, особенно в жаркое время года.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать. Хотя ареалы видов перекрывают друг друга, наблюдается преобладание лишь одного вида в каждом географическом районе.

