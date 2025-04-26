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Праздник с привкусом больничной палаты: чем опасен шашлык из магазина

1:53
Еда

Кажется, что может быть проще — заехать в супермаркет перед майскими, купить уже замаринованный шашлык и отправиться на природу. Но за этой удобной покупкой может скрываться опасность, о которой стоит знать заранее.

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Что не так с готовым шашлыком

По словам хирурга Александра Умнова, самая большая проблема — это маринад. В него часто добавляют не просто уксус и соль, а целый коктейль из химии, чтобы скрыть запах испорченного мяса и продлить срок хранения. В результате вкус у такого шашлыка может быть "мерзким", но это — не самое страшное.

"Помимо мерзкого вкуса, мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита", — предупреждает врач.

Чем это грозит организму

Некачественный шашлык может вызвать резкое увеличение мочеотделения.

А это уже ведёт к:

  • обезвоживанию,

  • сбоям водно-солевого баланса,

  • риску гипертонического криза,

  • образованию тромбов.

Другими словами, вы просто хотели пожарить мясо, а получили — нагрузку на организм, как после болезни.

Много жира = много проблем

Чтобы сократить себестоимость, некоторые производители не срезают лишний жир с мяса. А именно он — главный провокатор атеросклероза и других сосудистых заболеваний. Жир коптится, капает на угли, горит, насыщая мясо канцерогенами.

Что делать

Если хотите действительно вкусный и безопасный шашлык, лучше:

  • купить свежее мясо у проверенного поставщика,

  • замариновать его дома самостоятельно,

  • исключить уксус, соль в больших количествах и готовые маринады с добавками.

Тогда отдых на природе принесёт только радость — и никакого визита к врачу.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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