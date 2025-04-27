Мангал, дым и шампиньоны: вкус, который нельзя повторить на плите

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — это не только солнце, отпуск и купание в речке. Это ещё и время, когда хочется простого, вкусного и готового прямо под шорох листвы. И что может быть лучше, чем грибы, которые шкварчат на решетке у костра, источая пряный аромат?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Шампиньоны на мангале

Шампиньоны на огне — это не просто закуска. Это вкус приключений, аромат загородной свободы и повод собрать друзей.

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Всё, что нужно:

500 г свежих шампиньонов

50 мл оливкового масла

щепотка крупной соли

щепотка итальянских трав

веточка тимьяна

1 лимон

По желанию можно усилить вкус маринада: немного соевого соуса добавит глубины, мёд — сладкой нотки, а щепотка перца чили — нужного огня.

Как готовить: просто, быстро, ароматно

Грибы хорошо промойте, обсушите. Крупные экземпляры — разрежьте. В глубокой миске смешайте масло, травы, тимьян и сок половины лимона. Замаринуйте шампиньоны минимум на 40 минут. Наденьте их на шампуры или разложите на решетке. Обжаривайте над костром около 15 минут, переворачивая до румяной корочки. Готовое блюдо сбрызните оставшимся лимонным соком — будет ярче и свежее.

Чем полезны шампиньоны

Это настоящая находка: в них витамины группы B, витамин D, селен и калий. Они не только вкусные, но и поддерживают иммунитет, улучшают обмен веществ и заботятся о сердце.

Как выбрать идеальные грибы

Упругие, без пятен и повреждений.

Плотные, с гладкой кожицей — особенно хороши для жарки на костре.

Лучше брать у надёжных фермеров или в проверенных магазинах.

Избегайте рыхлых, мягких или потемневших грибов — это признак порчи.

Этот рецепт — повод выехать на природу, разжечь костёр и почувствовать, как еда может объединять и вдохновлять.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

