Как превратить творог и орехи в магию: рогалики, от которых невозможно оторваться

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, рогалики — обычная выпечка. Но как только вы попробуете эти, всё изменится. Они тают на языке, начинка соблазняет ароматом, а тесто такое, что невозможно поверить: в нём нет ни дрожжей, ни сложных ингредиентов. Вся магия — в деталях.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain рогалик

Тесто, которое делает погоду

В основе — простое, но гениальное сочетание:

150 г муки

щепотка соли и ванилина

115 г холодного сливочного масла

125 г жирного творога

яичный желток

Масло важно не растапливать: нарезаем его кубиками и быстро перетираем с мукой до состояния крошки. Затем добавляем творог и желток, собираем тесто в шар, плотно заворачиваем и отправляем в холодильник на полчаса. Без этого шага тесто не будет рассыпчатым.

Ореховая начинка, перед которой не устоять

Готовим её, пока тесто отдыхает:

100 г грецких орехов — слегка обжариваем и измельчаем

25 г сливочного масла + 2 ст. л. мёда + 30 г сахара — растапливаем и смешиваем с орехами

Аромат вас унесёт! Это уже не просто десерт — это праздник.

Сборка и выпечка: просто, быстро, эффектно

Разделите тесто на две части. Одну снова в холодильник, другую — раскатать в круг. Выложить начинку, разрезать на 16 треугольников и свернуть каждый, начиная с широкой стороны. Охладить рогалики ещё раз, пока работаете со второй частью.

Выпекаем при 180 градусах 25 минут. На выходе — румяные, хрустящие снаружи и нежные внутри рогалики. Посыпьте пудрой — и готово.

Почему они такие особенные

Творог придаёт тесту удивительную нежность и лёгкую кислинку. Орехи — насыщенный вкус и лёгкий хруст. Это идеальный баланс, который превращает обычную выпечку в гастрономическое удовольствие.

Полезно ли это

В меру — да. В рогаликах есть белки, полезные жиры, микроэлементы из орехов. Но не стоит налегать на них людям с диабетом, лишним весом и проблемами ЖКТ.

Для кого

Для всех, кто хочет удивить родных и себя. Они станут хитом на вашем столе.

Уточнения

Рога́лик — хлебобулочное изделие, представляющее из себя маленькую пшеничную булочку в форме рога. Существует распространённое заблуждение, что рогалик не может быть изготовлен из слоёного теста, но эта версия не имеет словарного и документального подтверждения.

